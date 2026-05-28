オエノンホールディングス<2533.T>は、長期ビジョンで掲げた「中核事業の競争力・収益力の強化」「新領域への挑戦」「ＥＳＧ経営の推進」といった３つの重要課題に取り組んでいる。



足もと業績は堅調で、１２日に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算は営業利益が前年同期比８１．９％増の１２億６７００万円で着地。焼酎やチューハイといった酒類の販売が伸びたほか、乳糖分解酵素「ラクターゼ」の需要が世界的に拡大しているという。通期の営業利益予想は従来の３９億５０００万円（前期比４．５％減）で据え置いているが、今後はグループ会社が製造・販売する麦焼酎の価格を４月から引き上げた効果などが見込めそうだ。



株価は好業績を手掛かりにマドを開けて上昇したが、ＰＥＲは１０倍以下で依然として割安。日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現しており、上値を試す展開に期待したい。（参）



出所：MINKABU PRESS