ＥＤＰが一時Ｓ高、２インチウエハー製作用モザイク結晶開発に成功と発表

イーディーピー<7794.T>が一時ストップ高の水準となる１３９４円に買われた。同社は２７日の取引終了後、２インチウエハー製作用モザイク結晶の開発に成功したと発表。更に中期経営計画も公表し、２９年３月期に売上高を２０億８０００万円（２７年３月期見通し１１億円）、営業損益を１億９５００万円の黒字（同２億８３００万円の赤字）とする目標を掲げた。これらを材料視した買いが集まっている。



ＥＤＰは２０２４年１１月にダイヤモンドウエハーの開発に関してロードマップを公表。２インチウエハーの開発を目指してきた。モザイク結晶を完成したことに伴い、今後はイオン注入を用いた複製技術を活用し、２インチウエハーを作製するための子結晶を製作する予定。順調に進めば２７年３月期の下期には量産体制を整える計画としている。なお、ＥＤＰは第三者割当による新株及び行使価額修正条項付第１８回新株予約権の発行を決議したとも発表。竹内工業（名古屋市中川区）と槌屋（同中区）を割当予定先として、合計で新たに４８万３０００株を発行するほか、岡三証券グループ<8609.T>の岡三証券を割当予定先として新株予約権を発行する。新株予約権の潜在株式数は３００万株。発行済み株式総数を分母とした希薄化率は最大２２．５１％。条件決定日は６月１～３日のいずれかの日とする。調達した資金は開発投資や、ラボグローンダイヤモンド原石増産及び宝石販売体制の確立などに充てる。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS