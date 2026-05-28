全部ほしい。サンキューマートから「ハンギョドン」の限定アイテムが発売

エルソニックが運営するサンキューマートでは6月中旬より、サンリオのキャラクター「ハンギョドン」の限定アイテムを、全国の店舗にて発売します。5月22日からは、公式オンラインショップにて先行予約を受け付けています。

■ブルーを基調とした全18アイテム

今回は、「ハンギョドン」とその友達である“さゆり”や“イタロー”が一緒に登場するコミック風のデザインと、ブルーを基調とした涼しげなカラーリングを採用した全18アイテムが登場。

「窓付きポーチ」や「バニティポーチ」などの小物アイテムのほか、「顔隠し学生証ケース」や「箱入りメッセージカード」など、プレゼントに使えるアイテムを取り揃えました。

そのほかには、クリア素材の「ステッカー」や、バッグや鍵に付けやすい「ラバーキーホルダー」、「クリアペンケース」や「ダイカットメモ」などのステーショナリーグッズも用意しています。

■商品概要

商品一例：フレークステッカー、ラバーキーホルダー、アクリルフック2P、ステッカー（クリア）、アクリルメモスタンド、クリアペンケース、ダイカットメモ、ロングヘアクリップ

価格：各429円

（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L670130

（フォルサ）