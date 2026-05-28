水着を着たらここが気になる。肌悩みがある部位1位は「背中」、自己流ケアで悪化も

鉄結会はこのほど、過去1年以内に海やプールに行った経験のある20代〜40代の男女300人を対象に実施した「水着姿の肌悩み調査」の結果を発表しました。調査期間は4月20日〜29日。

■背中の悩みで多いのは「ニキビ・ニキビ跡」

まず、水着姿になるとき、最も気になる肌悩みがある部位について聞いたところ、67.3％が「背中」と回答しました。

背中の肌悩みで最も気になるものについて尋ねると、「ニキビ・ニキビ跡」が62.3％で最多でした。

水着シーズン前に肌悩みを解消するためにどのようなケアをしているか聞いてみると、専門家の診察を受けずにセルフケアで対応、または何もしていないという人が8割以上にのぼることが分かりました。皮膚科受診は12.0％にとどまっています。

肌悩みに対する正しいケア方法については、あわせて81.7％が理解していない結果となっています。自己流のケアで肌悩みが悪化した経験がある人は、42.7％でした。

■調査概要

調査対象：全国の20〜40代で、過去1年以内に海やプールに行った経験のある男女

調査期間：2026年4月20日〜4月29日

調査方法：インターネット調査

調査対象人数：300名

（フォルサ）