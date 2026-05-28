28日10時現在の日経平均株価は前日比151.07円（0.23％）高の6万5150.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は807、値下がりは688、変わらずは66。



日経平均プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を86.99円押し上げている。次いでファストリ <9983>が69.19円、太陽誘電 <6976>が52.96円、村田製 <6981>が47.23円、イビデン <4062>が24.14円と続く。



マイナス寄与度は142.4円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、豊田通商 <8015>が22.73円、ソニーＧ <6758>が18.77円、ファナック <6954>が18.77円、コナミＧ <9766>が12.07円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は建設で、以下、海運、倉庫・運輸、パルプ・紙と続く。値下がり上位には銀行、保険、情報・通信が並んでいる。



※10時0分13秒時点



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