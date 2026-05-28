ドジャースは27日（日本時間28日）、エンリケ・ヘルナンデス内野手（34）を「左脇腹の肉離れ」で負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。代わってアレックス・フリーランド内野手（24）が再昇格した。

キケことE・ヘルナンデスはオフに左肘手術を受け、開幕をILで迎えた。25日（同26日）のロッキーズ戦でメジャー復帰し、スタメン出場すると、初打席でいきなり適時打を放つなど2打数2安打。前日26日（同27日）の同戦も3回に左翼ポール際へ今季1号を放ち、4回にも二塁打を放ったが、5回の守備から「左脇腹痛」で途中交代していた。

この日のロッキーズ戦の試合前会見でロバーツ監督は「MRIを受けたが、かなり大きな断裂だ」と患部の状態が予想以上に悪いと説明。「復帰時期は正確には分からないが、少なくとも長期離脱になる可能性がある」と顔を曇らせた。

試合後、痛みを感じた場面について「スイングの時しか感じなかったので、プレーできると思った。でもホームランを打った後、イニングの合間に守備に就いている時に痛みを感じ始めた。そして二塁打を打った時、スイングだけでなく走るのも痛くなった。それで、もうやめるべき時だと分かった」と説明。

そして「脇腹を痛めたのは初めて。おそらく最低でも数週間はかかるだろう。ベストなのはグレード1の軽傷で、2〜3週間で戻って来られることだが、どうなるかは誰にも分からない」と説明し、再離脱することを明かしていた。