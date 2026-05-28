プロ野球・巨人の田中将大投手が、28日のソフトバンク戦先発へ向け「しっかり勝てるように。勝利につながる投球ができれば」と意気込みました。

田中投手はここまで7試合に先発し3勝2敗、防御率2.72。直近21日ヤクルト戦は立ち上がりに2点を失うなど4回3失点で、自身2連敗となりました。

対ソフトバンクは通算20勝9敗と好相性。しかしこのデータを聞いた田中投手は「大半が渡米前の勝ち星(07~13年:16勝、21~23年:4勝)で、日本に戻ってきてからは打たれていることの方が多かったので」とコメントします。

続けて「でも今年は今年なので。(ソフトバンクは)いろいろな若い選手が出てきていたり、いい選手がそろっているので、なんとか自分が相手打線を上回ることができるように投げたい」と、3年ぶりのソフトバンク戦へ思いを込めます。

取材陣から“試合への入り方”を問われた際は「初回プレーボールで、ようやく本拠地で投げられる」と話すと、続けて「その質問がなんで無いんだろうと思ったんですけど(笑)。8試合目にして初のホームなので」と自ら“今季本拠地初登板”というポイントを切り出します。

「プレーボールで自分が第1球を投げるので、主導権をしっかり握れるように」と意気込んだ田中投手。東京ドームでの登板に「どの球場でも声援はいただけるが、本拠地は球場ぐるっと声援をもらえるので、ホームアドバンテージを生かすことができれば」と、ファンの声援を力にしたいと語りました。