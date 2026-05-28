【レスポの新作バッグ】が優秀！「小ぶりなのに収納力抜群」「コーデのアクセントになる」

気温が高くなると重ね着を避けてコーデがシンプルになりがちで、どこか物足りなさを感じることも。FTNインフルエンサーの@mika_____akimさんがおすすめしている【LeSportsac（レスポートサック）】の新作バッグが、そんな季節の救世主になってくれそうです！ コーデのアクセントになる存在感だけでなく、小ぶりな見た目ながら、お出かけの必需品はしっかりと収められる優秀アイテムの予感……。噂のバッグの魅力をお手本コーデとあわせて詳しくお届けします。

バンダナ柄が目を惹くスクエアバッグ

今回筆者がときめいたのが、@mika_____akimさんが紹介するこちらのバッグ！

【LeSportsac Atelier】「SM CHAIN TOTE」\33,000（税込）

スカーフやバンダナがトレンドに回帰している今のムードをキャッチした、華やかなバンダナ柄が魅力的！ シンプルコーデの主役として存在感を発揮してくれそうです。ふんわりとしたパフィータッチの素材でスクエア型を柔らかな雰囲気に見せているのも、おしゃれ心がくすぐられます。