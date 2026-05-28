自販機２万台撤去の逆風！　ダイドーが「飲むチーズケーキ」など変わり種を作り続ける合理的なワケ

自販機でバスクチーズケーキが買える。フリスクとコラボしたスパークリングドリンクも、いちご風味にアレンジした杏仁豆腐も……。

「なんでこんなものが自販機に？」と思わず二度見してしまうような変わり種を、世に出し続けているのがダイドードリンコ（大阪市）だ。

『ダイドーブレンド』や『世界一のバリスタ監修』シリーズでおなじみの清涼飲料メーカーで、自販機での売上が全体の約９割を占める自販機ビジネスの老舗だ。方言で話しかける「おしゃべり自販機」や「ベビー用 紙おむつ自動販売機」などのユニークな取り組みでも知られている。

しかし今、自販機ビジネスは逆風まっただ中にある。物価高と維持コストの高騰で街角の自販機はじわじわと減り、ダイドー自身も’26年３月に全国27万台のうち２万台の撤去（’24年度比）を発表した。

厳しい市場の中で尖った商品開発を続ける理由を、同社のマーケティング部商品開発グループの小西勝彦さんに聞いた。

業界初に挑む異端の社風

何かと変わったドリンクで話題になるダイドー。だが、その変わり種は単なる思いつきで生まれるわけではないという。

「変わった飲料を出すメーカーというイメージでしょうが、その根本には、1975年にダイドーブレンドコーヒーを発売して以来、『世の中にないものを出す』という考えがあります。どの商品も、『他社にはない驚きを与えたい』という思いから生まれています」

商品開発に20年以上携わってきた小西さんはそう語る。「世の中にないもの」とは、業界初のスタイルや、他社がまだ手をつけていないジャンルの商品のこと。ダイドーでは、缶コーヒーにポーションクリームを付けた『コーヒーレボリューション』を皮切りに、時代ごとに少し驚きのある商品を世に出してきた。

こういった変わり種飲料は、開発チームメンバーの柔軟な発想から始まるという。

「商品化に当たっては、トレンドに合っているか、消費者が飲んでみたいと思うか、売価の適正性、製造方法といった基準があります。ただ、一番大事なのは開発チームのメンバーの発想です。正直に言うと、中にはこれらの基準をすべて満たせるか不安なアイデアもありましたが、その都度工夫を加えて商品化にこぎ着けてきました」（小西勝彦さん・以下同）

常識の枠を超えたアイデアでも、なんとか形にしようとする。その気概が、半世紀近く変わり種を生み出し続けてきた原動力なのだ。

炎上覚悟で作るヒットの種

近年のダイドーの変わり種を代表する商品といえば、やはり『バスクチーズケーキ』、『いちご杏仁』、そして『FRISK SPARKLING』だ。

なかでもインパクトが大きかったのが、’25年秋に発売された『バスクチーズケーキ』。缶を振って中身を崩して飲む「振って飲める缶入りチーズケーキ」という業界初のスタイルで、SNSでは「そもそもチーズケーキって飲み物だっけ？」などの驚きの声が相次いだ。

企画が持ち上がった当初は、マーケティング部内でさえ懐疑的な声が上がったという。

「発想自体はとても面白かったのですが、業界初の中味のため、安定した製造ができるように何度も調整を重ねて、商品化までに２年ほどかかりました。実際に形になったときは、他部署からも驚きの声が届きましたね。『面白い！』『売ってみたい！』と盛り上がっていました」

一方、『いちご杏仁』は「別の形の執念」から生まれた。

「発売を予定していた商品が技術的なハードルで行き詰まり、過去のアイデアで生かせるものはないかと見直したことがきっかけです。約15年前に発売した『ひんやり杏仁シェイク』を今風にブラッシュアップし、商品化となりました」

振って崩して飲むこともスプーンですくって食べることもできる、とろぷる食感のデザートゼリー飲料は、発売前からスイーツ好きや自販機マニアの間で話題になった。

「実は、『ひんやり杏仁シェイク』は私が15年前に担当した商品なんです。それを今の若いメンバーの新鮮なアプローチを加えて世に出せたのも印象的でした」

そして、SNSで大きな話題を呼んだのが『FRISK SPARKLING』だ。

清涼菓子『フリスク』のライセンスを使用した、世界初の飲料で、強烈なミントの刺激と冷涼感が体感できる無糖の炭酸飲料として発売された。発売直後からSNSでも賛否両論が巻き起こり、大きな話題となったが、これは想定内だったという。

「発端は、これまでにないクーリング感の強い炭酸飲料というアイデアでした。ただ、そこを突き詰めるだけではニッチな商品で終わってしまいます。そこでフリスクとの親和性に気づき、クラシエさんに声をかけ、コラボが実現しました。

また『クーリング感』には、ネガティブ評価も出ると覚悟はしていました。ただ、そういった意見も含めてSNSでバズれば、実際に飲んでみたいと思う人は多いだろうという考えもありました」

その後、投入したグレープフレーバーには、さらなる狙いも。

「グレープでは話題とおいしさの両立を狙いました。尖った企画は大事ですが、１回飲んで終わりだと自己満足の世界になってしまいます。いかにリピートにつなげるか、そのバランスが変わり種には必要だと思っています」

大手と戦う最大の「武器」

もちろん、変わり種がすべてうまくいくわけではない。苦い経験を幾度も味わってきた。

「『泡立つデミタス エスプレッソ』、『ウイスキー香るブラック』など、本業のコーヒーの変わり種においては、なかなか結果が残せていません。刺さる人には非常に刺さって、お客様相談室に高く評価してくださる声や再販希望なども届くのですが、ビジネス規模で考えると難しいのが実情です」

それでも、小西さんはやめない。

「今後、絶対にコーヒーの変わり種でリベンジしたいと思っています」

変わり種にこだわり続ける理由は、ダイドーの経営戦略と存在意義にも直結しているからだ。

「自販機市場が厳しい状況になっている中で、無難な定番商品だとブランド勝負になってしまいます。規模で勝る競合飲料メーカーと戦うため、他社にはないものが、我々にとっての大きな武器になると考えています」

自販機という売り場も、その武器をより際立たせるひとつの装置。いま話題のデザート系飲料は、コンビニやスーパーなら、その他の商品に埋もれてしまうが、飲料しか並ばない自販機では消費者の目に留まりやすい。

「そもそも、我々は自販機をひとつの店舗として捉えています。お茶やコーヒーなどの定番だけでなく、変わり種があることで消費者に楽しさを与えられるし、自販機に来てもらう理由にもなります」

つまり変わり種は、数字を作るための手段ではない。大手と真正面から戦わず、誰も作らないものを作り続ける。それがダイドーの戦い方であり、存在意義なのだ。

「『自販機って、こんなことができるんだ！』と思ってもらえるような商品をどんどん出していきたいですね。それが、自販機に来てもらう一番の理由になると思うので」

明日、自販機を見る目が少し変わるかもしれない。

取材・文：安倍川モチ子

WEBを中心にフリーライターとして活動。また、書籍や企業PR誌の制作にも携わっている。専門分野は持たずに、歴史・お笑い・健康・美容・旅行・グルメ・介護など、興味のそそられるものを幅広く手掛ける。