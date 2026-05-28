キケ・ヘルナンデスの最新情報を指揮官が明かす

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発する。試合前、デーブ・ロバーツ監督からチームメートに関する心配な情報がもたらされ、ネット上の日本ファンが悲鳴をあげていた。

大谷が相手先発の菅野智之と投げ合うこの試合。開始前に取材に応じたロバーツ監督は、前日のロッキーズ戦で負傷交代したキケ・ヘルナンデスの状況を伝えた。3回に今季1号ソロ、4回に二塁打を放っていたが5回の守備から退き、ドジャース公式Xは「左腹斜筋の痛み」が原因と発表していた。

ロバーツ監督によると、キケはMRI検査を受けた結果、左わき腹に著しい損傷が見つかったという。復帰時期は不明とした。昨季左肘を負傷し、11月に手術。マイナーでリハビリを続け、25日（同26日）に今季メジャー初出場を果たしたばかりだった。

X上の日本ファンも「悔しいでしょうがポストシーズンの復帰を楽しみにしてます」「2〜3か月はかかりそう」「少なくともシーズンは不在を覚悟ですかね」「ええ…なんでそんな」「じゅ…重度の損傷って…」「無理せず昨日休んでたら悪化してなかっただろうな……」「えええええっっっ 早く治る事を祈ります」などと反応していた。

負傷した試合後、キケは報道陣の取材に応じ「昨日の打撃練習中に痛めてしまい、かなり恥ずかしく思っていた。打った直後に報道陣と話さなければならず、痛みはないと伝えた。当時は奇妙な張りがある程度だと思っていた。脇腹を痛めたのは初めてだったので、自分が何を感じているのかよく分からなかった」と前日の時点で痛めていたことを明かしていた。キケは負傷者リスト（IL）入りし、マイナーからアレックス・フリーランドが昇格する。