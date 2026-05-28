佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の28日の天気をお伝えします。



「台風6号発生」

フィリピンの東に発生している台風6号は、発達しながら北に進んでいます。週明けには沖縄県に接近する予想で、その後は進路を東寄りに変える見通しです。前線の程度や位置によっては、近畿地方や関東地方に影響が出る可能性があります。今のところ、九州北部に直接の影響はなさそうです。



「天気の予想」

一日を通して雲が多いでしょう。強まることはなさそうですが、弱いにわか雨の可能性がありますので空模様にご注意ください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は福岡市で26℃、北九州市で25℃と、前日と同じか、高いくらいのところが多いでしょう。



「なのか間予報」

金曜日は天気は回復に向かい、日差しが戻ります。週末は土日ともよく晴れて、お出かけ日和でしょう。ただ、気温が上がります。特に日曜日は各地で真夏日の見込みで、内陸の地域では35℃以上の猛暑日の可能性もあります。万全の熱中症対策をしてお過ごしください。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月28日午前5時50分ごろ放送