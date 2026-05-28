７人組音楽グループ・ＸＧとコラボレーションしたＧ―ＳＨＯＣＫの新モデル「ＧＭ―Ｓ５６００ＸＧ」「ＧＭＡ―Ｓ１１０ＸＧ」が、カシオ計算機より６月１２日に発売されることが２８日、発表された。これにあわせて新ビジュアルも公開された。

ＸＧは、Ｊ―ＰＯＰやＫ―ＰＯＰといった既存の枠にとらわれない「Ｘ―ＰＯＰ」という新たな音楽ジャンルを掲げ、グローバルに活躍するグループ。その既成概念にとらわれず挑戦を続ける姿勢が、“タフネス”をブランドコンセプトに掲げ、耐衝撃性能と独創的なデザインで唯一無二の存在感を放ち続けるＧ―ＳＨＯＣＫと共鳴し、昨年７月から同ブランドのグローバルアンバサダーとして起用されている。

今回発売される「ＧＭ―Ｓ５６００ＸＧ」「ＧＭＡ―Ｓ１１０ＸＧ」は、７人にとって初となるＧ―ＳＨＯＣＫとのコラボレーションモデル。ＸＧの世界観を、デザインの異なる２種類の時計にそれぞれ落とし込んだ特別仕様となっている。ＸＧらしいエッジの効いたスタイルとＧ―ＳＨＯＣＫならではのタフネスが融合したモデルに仕上がった。コンセプトは、ＸＧとＧ―ＳＨＯＣＫが共有する「スピード感」と「アクティブな躍動感」。そのエネルギーを「時空を超える」というテーマで表現している。

撮影後には、メンバーそれぞれがコラボモデルの魅力や自身の“今超えたいこと”などについて言及。完成したモデルについて、ＣＯＣＯＮＡは「ビビットのピンクな感じで、ディーテールが色んなピンクが混ざっていたりとか、メタリックな部分があったりとか、インパクトもあるのにどんな服にでも馴染んでくれそうな調和する感じがＸＧっぽい」とコメント。ＪＵＲＩＮは「中のレインボーなどお気に入りポイントがいっぱいで、みんなで考えて案を出したものがこうやって形になってＡＬＰＨＡＺやたくさんの方々の手元に届くのが今からとても楽しみ」と笑顔を見せた。

同商品とファッションの組み合わせについても語り、ＣＨＩＳＡは「全身ブラックのコーディネートにピンクを差し色で取り入れるのも素敵。コンサートなどで思いきり目立ちたい」と話し、ＭＡＹＡは「どのファッションスタイルでも合いそうで、中もレインボーが少しチラッと輝きもあるので、ＩＦ ＹＯＵ ＫＮＯＷ ＹＯＵ ＫＮＯＷなファッションポイントになるのかなと思うので、色んなファッションスタイルで組み合わせていきたい」とモデルのデザイン性をアピールした。

また、「時空を超える」というコンセプトにちなみ、今後の目標について聞かれると、ＪＵＲＩＡは「今の自分自身を超えて、より一層進化していきたいですし、確実に進化した姿を皆さんにお届けしていきたい」と語り、ＨＡＲＶＥＹは「何事も壁を乗り超えるには恐れを捨てることが一番大事だと思うので、今年は一段と恐れを捨てて、昨日の自分を超え続けたい」と力強く話した。さらに、“ブレない強さ”を保つために大切にしていることについて、ＨＩＮＡＴＡは「自分自身の強みだけではなく弱みも自分で受け入れること」、ＪＵＲＩＮは「どんな時も前を向いて、成長と進化をし続けること」と信念を明かした。