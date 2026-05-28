東京ディズニーリゾート、夏の新グッズ＆メニュー紹介 ミセスとのコラボアイテムも続々
東京ディズニーリゾートは、7月2日から9月14日までの間、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」と、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の世界が楽しめる「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催する。
【画像】東京ディズニーリゾート、夏の新グッズ＆メニュー（一覧）
東京ディズニーランドでは、7月1日より音楽にのっているベイマックスがデザインされた、Mrs. GREEN APPLEとのスペシャルなコラボレーショングッズを販売する。
スペシャルイベント期間中、愛らしいフォルムのベイマックスが、東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に連動して、光り方や色が変わるペンライトが登場。アトラクションの周りでアップテンポな音楽にあわせ、みんなでペンライトを振って、夏のパークで盛り上がることができる。
そのほか、音楽にのっているベイマックスと背中側には「FEEL the SUMMER」と「Mrs. GREEN APPLE」のロゴが描かれたTシャツを着て、カラフルなストラップが夏にぴったりなショルダー型のスマートフォンアクセサリーなどを身につければ、HAPPYな気分がさらに盛り上がることができる。
また、音符を抱えたベイマックスのぬいぐるみチャームは、音符の色とベイマックスの表情がそれぞれ異なる。ブラインドパッケージのため、どのベイマックスがでるのかは開けてからのお楽しみ。
7月1日から東京ディズニーランドのレストラン「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」で販売する「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」の特別なカップに入ったシェイブアイスは、ヒューイ・デューイ・ルーイをイメージしたブルーのゼリー、メロンやストロベリーのシロップの色合いが目にも楽しい一品。
また、Mrs. GREEN APPLEとコラボレーションしたスパークリングドリンクを今年新たにレストラン「グランマ・サラのキッチン」などで販売する。レモンゼリーやマスカットシロップ、ライムの果汁などを合わせ、炭酸で爽やかに仕上げた。さっぱりとした甘さのドリンクとなっている。
このほか、ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズのキャラクターたちが、ボニーの部屋で遊んでいる様子が描かれたグッズが7月1日より登場する。ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』に新たに登場するタブレット型のおもちゃであるリリーパッドたちが描かれたトートバッグやミニタオルは、パークでも普段使いにもぴったり。「トイ・ストーリー」シリーズのキャラクターたちがパークで遊んでいるシーンがデザインされたTシャツは、キッズサイズから大人サイズまで幅広いサイズがそろう。
ウッディをモチーフにしたスタイルでは、ブルーとブラウンのカラーリングにアクセントとしてリボンがイエローのチェック柄になっているカチューシャと、愛嬌のある表情が特徴的な肩に乗せて一緒に過ごすことができるブルズアイのくっつきぬいぐるみをお供にして、カジュアルでウッディらしさのあるコーディネートを楽しめる。そして、ジェシーをモチーフにしたスタイルは、レッドとイエローのカラーがアクセント。カチューシャの耳部分が白黒のカウプリントでカウガールらしいデザインになっている。合わせて、保安官バッジをモチーフにしたブローチなどをつけて、元気いっぱいなジェシーのコーディネートを楽しめる。
ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズに登場するレストラン「ピザ・プラネット」をイメージした装飾が施された「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」では、スペシャルメニューがイベント期間に先立ち7月1日より登場。ペパロニピザには星形のチーズがトッピングされ、子どもから大人まで楽しめる味わい。また、スパークリングドリンクはさまざまなフルーツの味とナタデココの食感が夏にぴったり。期間限定の特別なパッケージも楽しめる。
このほか、夏にぴったりなグッズやメニューを展開する。
【画像】東京ディズニーリゾート、夏の新グッズ＆メニュー（一覧）
東京ディズニーランドでは、7月1日より音楽にのっているベイマックスがデザインされた、Mrs. GREEN APPLEとのスペシャルなコラボレーショングッズを販売する。
そのほか、音楽にのっているベイマックスと背中側には「FEEL the SUMMER」と「Mrs. GREEN APPLE」のロゴが描かれたTシャツを着て、カラフルなストラップが夏にぴったりなショルダー型のスマートフォンアクセサリーなどを身につければ、HAPPYな気分がさらに盛り上がることができる。
また、音符を抱えたベイマックスのぬいぐるみチャームは、音符の色とベイマックスの表情がそれぞれ異なる。ブラインドパッケージのため、どのベイマックスがでるのかは開けてからのお楽しみ。
7月1日から東京ディズニーランドのレストラン「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」で販売する「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」の特別なカップに入ったシェイブアイスは、ヒューイ・デューイ・ルーイをイメージしたブルーのゼリー、メロンやストロベリーのシロップの色合いが目にも楽しい一品。
また、Mrs. GREEN APPLEとコラボレーションしたスパークリングドリンクを今年新たにレストラン「グランマ・サラのキッチン」などで販売する。レモンゼリーやマスカットシロップ、ライムの果汁などを合わせ、炭酸で爽やかに仕上げた。さっぱりとした甘さのドリンクとなっている。
このほか、ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズのキャラクターたちが、ボニーの部屋で遊んでいる様子が描かれたグッズが7月1日より登場する。ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』に新たに登場するタブレット型のおもちゃであるリリーパッドたちが描かれたトートバッグやミニタオルは、パークでも普段使いにもぴったり。「トイ・ストーリー」シリーズのキャラクターたちがパークで遊んでいるシーンがデザインされたTシャツは、キッズサイズから大人サイズまで幅広いサイズがそろう。
ウッディをモチーフにしたスタイルでは、ブルーとブラウンのカラーリングにアクセントとしてリボンがイエローのチェック柄になっているカチューシャと、愛嬌のある表情が特徴的な肩に乗せて一緒に過ごすことができるブルズアイのくっつきぬいぐるみをお供にして、カジュアルでウッディらしさのあるコーディネートを楽しめる。そして、ジェシーをモチーフにしたスタイルは、レッドとイエローのカラーがアクセント。カチューシャの耳部分が白黒のカウプリントでカウガールらしいデザインになっている。合わせて、保安官バッジをモチーフにしたブローチなどをつけて、元気いっぱいなジェシーのコーディネートを楽しめる。
ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズに登場するレストラン「ピザ・プラネット」をイメージした装飾が施された「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」では、スペシャルメニューがイベント期間に先立ち7月1日より登場。ペパロニピザには星形のチーズがトッピングされ、子どもから大人まで楽しめる味わい。また、スパークリングドリンクはさまざまなフルーツの味とナタデココの食感が夏にぴったり。期間限定の特別なパッケージも楽しめる。
このほか、夏にぴったりなグッズやメニューを展開する。