ももクロ、今シーズンも田中将大の登場曲を担当 きょうの試合で新曲音源解禁予定
アイドルグループ・ももいろクローバーZが、プロ野球・読売ジャイアンツ所属の田中将大投手の2026年シーズン登場曲「SECOND ROUTE」（読み：セカンドルート）を担当することが決定した。オリジナル制作曲としては13曲目となり、きょう28日に東京ドームで開催される福岡ソフトバンクホークス戦にて登板するタイミングから使用される予定だ。
【ライブ写真たくさん】18周年で涙を流すももクロメンバー
旅をテーマにした本楽曲は、限界の先を超えた景色を目指すメッセージが込められており、田中投手の決意と覚悟を感じさせる熱いスタジアムロックに仕上がっている。
田中投手は東北楽天ゴールデンイーグルス時代からももいろクローバーZの楽曲を登場曲として起用しており、2014年のメジャーリーグ移籍以降は、田中投手の応援歌としてオリジナルに制作された新録曲が起用されている。今作の「SECOND ROUTE」は、オリジナル制作曲としては13曲目となる。
■田中将大投手 コメント
今年も登場曲を歌っていただきありがとうございます！
今年はこれまでとは少し違った雰囲気の楽曲をリクエストさせていただきました。
完成した楽曲を聴いて、とても新鮮で、気持ちが高まる仕上がりだと感じました！
この曲が球場で流れる瞬間を、今からとても楽しみにしています！
ぜひ皆さんもたくさん楽曲を聴いてください！
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旅をテーマにした本楽曲は、限界の先を超えた景色を目指すメッセージが込められており、田中投手の決意と覚悟を感じさせる熱いスタジアムロックに仕上がっている。
■田中将大投手 コメント
今年も登場曲を歌っていただきありがとうございます！
今年はこれまでとは少し違った雰囲気の楽曲をリクエストさせていただきました。
完成した楽曲を聴いて、とても新鮮で、気持ちが高まる仕上がりだと感じました！
この曲が球場で流れる瞬間を、今からとても楽しみにしています！
ぜひ皆さんもたくさん楽曲を聴いてください！