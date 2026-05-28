女優の川島海荷（32）が28日までにインスタグラムを更新。24年に結婚した、競泳自由形で2016年リオデジャネイロ、21年東京オリンピック（五輪）代表の中村克との挙式を報告した。

川島は「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」と明かし、ウェディングドレス姿の写真や動画を公開。「今思い返しても…家族友人の笑顔に囲まれて、こんな幸せな日はないと実感したのを覚えています」と振り返った。

川島は24年12月、インスタグラムで結婚を電撃発表。「彼の優しさに惹かれ、そして目標に向かって真っすぐ突き進んでいく力強さ、とても尊敬しています。私はまだまだ未熟者で至らないところが沢山あるのですが、彼と支え合いながら頑張っていきたい」とつづっていた。

◆川島海荷（かわしま・うみか）1994年（平6）3月3日生まれ、埼玉県出身。06年にTBS系ドラマ「誰よりもママを愛す」でデビュー。07年に8人組ユニット「9nine」でCDデビュー。同年「Life 天国で君に逢えたら」で映画初出演。09年の全国高校サッカー選手権で第5代応援マネジャー。「天地人」「花燃ゆ」とNHK大河ドラマにも出演。16年明大文学部卒。同年夏に9nine脱退。19年春まで2年半、日本テレビ系情報番組「ZIP！」の総合司会。154センチ、血液型O。