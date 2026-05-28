◆米大リーグ パイレーツ―カブス（２７日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２７日（日本時間２８日）、敵地・パイレーツ戦に「６番・右翼」でスタメン出場し、３点をリードした７回無死走者なしの４打席目に７試合、２５打席ぶりの安打となる中前安打を放った。

誠也が久々に快音を響かせた。１９日（同２０日）の本拠地・ブルワーズ戦の２打席目に右前安打を放ってから６試合連続で安打なしと不調に陥っていた誠也。この日は初回の守備で右翼フェンスにぶつかって背中付近を痛がるしぐさを見せるなど、ヒヤリとするシーンもあった。

チームは泥沼１０連敗中。初回に２点を奪うなど３回表終了時点で３―０とリードしながら３回に追いつかれ、４回に１点を奪って勝ち越すも、直後に追いつかれる嫌な流れだった。誠也も３打席目まで遊ゴロ併殺打、中飛、空振り三振と安打が出ず、メジャーでは自己ワーストの２４打席連続無安打だった。

それでも同点の７回にカブスは誠也の前を打つハップの１１号３ランで勝ち越し。誠也も勢いに乗って７試合、２５打席ぶりの安打を放ち、コンフォートの４号２ランで生還した。

今季すでに２度の１０連勝もマークしているカブスだが、最大１５あった貯金も３にまで減った。カブスは、４月中旬から１０連勝、３連敗、１０連勝、４連敗、２連勝、１０連敗と浮き沈みの激しい戦いを続けている。