「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが27日、自身のインスタグラムを更新。1stDVD「相思相愛」の撮影動画を公開した。

「DVD発売まで、あと2日」と報告。今回のDVDのストーリーは、秘書のさとみが、会社の課長と一緒に沖縄出張に出かける設定だが、「課長とのお風呂シーンは実はとっっても寒かったの〜！！！ お湯をかぶった後も、演技中はずっと体が濡れたままだったからぷるぷるしてました笑」と明かした。

布面積が極めて少ないバンドゥビキニ水着姿でバスタブに腰かけるバックショットは曲線美が際立ち、前かがみになりながらシャワーを浴びるシーンは谷間が限界ギリギリまで露出された。

ファンやフォロワーからも「とても美しくて素敵」「Perfect」「神々しい」「セクシー」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記し、秘書であることも明かしている。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。1stDVD「相思相愛」が5月29日に発売予定。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。