女性美容雑誌「美ST」の公式アカウントが27日までに更新され、タレントのほしのあき（49）が登場。NGなしで50の質問に答える企画を告知するショート動画に出演した。

企画は一問一答形式。グラビア時代、年下夫とのなれそめ、年齢の重ね方など、さまざまな角度からの質問に答えており、テキストにも「NGなしでたっぷり語っていただいています」と記載された。

公開されている動画では、ほしのは「世間のイメージとのギャップはあった？」という質問に「夜な夜な遊んでいるんじゃないかとか思われていたけど、私早寝早起きなので」と回答。「グラビア時代に嫌だったことは？」という問いには「汚いところがすごい苦手なんですけど、入ったらぬるっとしてぞわぞわ」と苦い思い出を回想した。

騎手で夫の三浦皇成（36）と交際中はどんなデートをしていたのかという質問には、当時を振り返り「週刊誌の記者さんから『富士急行ってなかった？』みたいなことを言われて。あんな恥ずかしい格好を見られていたなんて」と赤面した。ほか、夫と喧嘩したときの仲直りの方法や、子育てで大変だったことについても語っている。

本編は同誌の公式YouTubeで公開。