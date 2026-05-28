「スパロボOG」シリーズよりアルトアイゼンの強化機体「アルトアイゼン・リーゼ」がHGシリーズでプラモ化！12月発売予定
【HG アルトアイゼン・リーゼ】 12月 発売予定 価格：7,480円
(C)SRWOG PROJECT
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG アルトアイゼン・リーゼ」を12月に発売する。価格は7,480円。
本製品は、ゲーム「スーパーロボット大戦OG」シリーズより、アルトアイゼンの強化機体「アルトアイゼン・リーゼ」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。
寺田貴信氏完全監修のもと、アルトアイゼンの強化機体を再現しており、機体の固定武装を再現。成形色再現にこだわり、組み立てるだけで満足のクオリティとなっている。
また、シリーズで並べて展示できるディスプレイベースが付属しており、劇中の攻撃シーン再現を目指した可動再現している。
【HOBBY NEW ITEM INFO.】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) May 28, 2026
2026年12月発売予定！
本日以降、順次店頭やWEBにて予約受付開始！
HG アルトアイゼン・リーゼ
『スーパーロボット大戦OG』シリーズより、アルトアイゼンの強化機体「アルトアイゼン・リーゼ」をHGシリーズにて商品化！
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