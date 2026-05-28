巨人・阿部慎之助前監督（47）の復帰を求めるオンライン署名活動が26日に発足し、28日午前8時すぎに10万筆を超えた。運営は感謝を伝え、想定以上の大きな反響から「期限の前倒し等の変更を行う可能性がある」と説明。署名の提出先は「株式会社読売巨人軍」「株式会社読売新聞グループ本社」「各スポーツメディア・野球記者・フリーライター等」で、提出・交渉に向けた準備期間に入ると宣言した。

26日に「Change.org Japan（チェンジ・ドット・オーグ）」から、巨人の本拠地である東京ドーム収容人数の4万3500人の署名を目標に掲げて発足したオンライン署名。24時間で目標数値を達成し、現在は10万筆を突破している。

署名の提出先については「株式会社読売巨人軍」「株式会社読売新聞グループ本社」「各スポーツメディア・野球記者・フリーライター等」だと報告。巨人軍については「本署名活動の趣旨を正式に届ける対象であり、阿部慎之助氏の監督復帰に関するファンの声を直接伝えるため」、読売新聞グループ本社については「読売巨人軍の親会社として、球団運営や今後の方針に関わる立場にあるため」、各スポーツメディア・野球記者・フリーライター等については「本活動の存在やファンの声を広く知っていただき、球界全体へ問題提起・話題共有を行うため」と説明した。

活動について、運営は「管理者は3名のみで構成している」と説明。「活動は『阿部慎之助氏への純粋な応援』を目的としており、過度な煽りや扇動は本意ではございません」と主張した。

また、活動については当初「2026年6月5日 23:59まで」としていたが、「当初の想定を大きく超える規模となってきている」として「状況に応じて期限の前倒し等の変更を行う可能性がございます」と前倒しの可能性を呼びかけた。