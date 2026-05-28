タレントのユージが新たに購入した高級車を披露し、多くの反響が寄せられた。

ユージは２７日までにインスタグラムで「ポルシェ９９２．２ＧＴ３納車されました あぁかっこいい カーボン大好き人間なので外装も内装もカーボンまみれにしてしまいました。見てるだけでワクワクする」と報告。

「今回のＧＴ３からカーボンロールゲージも選べるようになったのでもちろんそれにしました。大人過ぎるジャングルジム。前回はＰＤＫのＧＴ３ツーリング。即レスのパドルシフトが最高に気持ちよかったんですが、やっぱりマニュアルシフトが恋しくなってしまい、久しぶりにマニュアルを選択しました」と明かし、「マジでめんどくさくて最高（褒め言葉）。絶滅危惧種となりつつあるＮＡサウンドも最高です」と胸を踊らせた。

ピカピカの車体やこわだわりの内装も公開。ポルシェの公式サイトによると、「ＧＴ３」の価格は２８６８万円。フォロワーは「す、すごい！」「カッコ良すぎます」「やばい！最高です」「リッチ」「マニュアルえぐ」と沸いていた。

「ポルシェ」「ベントレー ベンテイガ」「メルセデスベンツ」「レクサス」など数々の高級車を購入したユージ。１月には「ＧＬＳ６００マイバッハ納車されました」と明かしていた。