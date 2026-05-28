歌手のクミコが２７日、東京・新宿の老舗シャンソン喫茶「シャンパーニュ」で、この日リリースされた新アルバム「シャンソンティックな歌たちＶｏｌ．２〜時代を紡ぎ、物語を歌う〜」（全１０曲）の発売記念ライブを行った。

同所はシャンソンの名曲「再会」の日本語詞をつづった故・矢田部道一氏が創設。クミコは伝説の歌姫・金子由香利への深い畏敬の念をベースに、アルバムの核となる「再会」や映画「犬神家の一族」のテーマ曲「愛のバラード」など、名曲の数々を熱唱した。

ライブ中には、金子由香利を世に見いだしシャンソンブームを牽引（けんいん）したプロデューサー・残間里江子さんがステージに登場。残間さんは「クミコさんにはずっと『再会』を歌ってほしいとお伝えしていたので、それがかなって本当にうれしい」と語り、会場の拍手を浴びた。

残間さんの思いに応えるように、クミコは中島みゆきの「時は流れて」をシャンソンティックに抑揚をつけたアプローチで表現。平和への祈りを込めた「イムジン河」に続けて「ヨイトマケの唄」も届けた。

フィナーレには「愛の讃歌」を歌い上げ、鳴りやまない拍手のなか新宿の夜を締めくくった。

アルバムの発売を記念して、２７日からクミコの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「再会」と「愛のバラード」のミュージックビデオが同時公開された。

１０月３０日には、東京・初台の東京オペラシティでコーラスグループ「ベイビー・ブー」を招きコンサートを開催する。