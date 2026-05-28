２８日の東京株式市場は売り優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２２８円安の６万４７７０円と下落して始まった。



前日の米国株市場では主要株価３指数が値上がりし、揃って史上最高値を更新した。米国とイランの戦闘終結に向けた覚書の草案が伝わり、ホルムズ海峡正常化への期待が高まったことが買い安心感につながった。ただ、ここまで急ピッチな上昇をみせていた半導体株には利益確定売りが出たようで、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は６日ぶりに反落した。これを受け、きょうの東京市場でも牽引役の半導体セクターは上値の重い展開が続くことが想定される。一方で米主要３指数の上昇は相場の下支え材料として意識されそうだ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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