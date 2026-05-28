アジア株下落スタート、米がイラン軍事施設を攻撃　日経400円安

東京時間09:20現在
日経平均　 64589.66（-409.75　-0.63%）
韓国総合株価指数　 8149.88（-78.82　-0.96%）
豪ＡＳＸ２００指数　　　 8643.80（-73.85　-0.85%）

アジア株は下落スタート。米株先物は下げに転じている。

米国が新たにイランの軍事施設を攻撃したと報じられている。トランプ米大統領はイラン側の提案に「満足していない」と述べ、満足する内容でなければ仕事を完遂するしかないと、攻撃再開を匂わせた。「中間選挙なんてどうでもいい」としており、合意を急がない姿勢だ。