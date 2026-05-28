アジア株下落スタート、米がイラン軍事施設を攻撃 日経400円安 アジア株下落スタート、米がイラン軍事施設を攻撃 日経400円安

リンクをコピーする みんなの感想は？

アジア株下落スタート、米がイラン軍事施設を攻撃 日経400円安



東京時間09:20現在

日経平均 64589.66（-409.75 -0.63%）

韓国総合株価指数 8149.88（-78.82 -0.96%）

豪ＡＳＸ２００指数 8643.80（-73.85 -0.85%）



アジア株は下落スタート。米株先物は下げに転じている。



米国が新たにイランの軍事施設を攻撃したと報じられている。トランプ米大統領はイラン側の提案に「満足していない」と述べ、満足する内容でなければ仕事を完遂するしかないと、攻撃再開を匂わせた。「中間選挙なんてどうでもいい」としており、合意を急がない姿勢だ。

外部サイト