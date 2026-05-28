ブシロード<7803.T>は一進一退。２７日の取引終了後、子会社の新日本プロレスリングの保有株式全てをテレビ朝日ホールディングス<9409.T>子会社のテレビ朝日及びサイバーエージェント<4751.T>に譲渡すると発表した。譲渡価額は合計で３５億９７００万円。保有株式数１０５０万４００株（議決権割合７０．０％）のうち、テレビ朝日に１２億１６００万円で３５５万２００株、サイバーに２３億８０００万円で６９５万２００株を６月３０日に譲渡する予定。今回の株式譲渡により、ブシロードは２６年６月期の最終利益予想を前回予想の３９億円から５５億１６００万円（前期比６１．４％増）に引き上げたものの、手掛かり視して買い向かう姿勢は限られているもようだ。



なお、テレビ朝日の新日本プロレスリングに対する議決権所有割合は従来の２２．７％から４６．３％に上昇する。



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出所：MINKABU PRESS