「SHISEIDO」 が、エイジングケアと美白ケアを同時に叶えるシリーズ「バイタルパーフェクション」から、表情筋にアプローチする美容液「インテンシブ S ディファイン セラム」（医薬部外品、40mL 2万4750円 ※編集部調べ）を9月1日に発売する。加えて、肌をケアする美容液フレグランス「セントケア スキン ミスト」（30mL 1万3200円）も同日に登場する。

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インテンシブ S ディファイン セラムは、最新のMRI解析を活用して開発した。D-アミノ酸GL、ナイアシンアミド、紅花RED™を含む新成分「D-アミノリフト フォーミュラ™」を配合。角層の深くまで浸透し、豊かなハリ感で満たす。シリーズ共通の、リフト・ハリ・ブライトニングを叶える成分も採用し、リッチで密着感のあるテクスチャーと、引き上がるような使い心地を実現。香りは、春蘭やろう梅をイメージした華やかでエレガントなフローラルに仕上げた。

SHISEIDOの倉本直志ブランドマネージャーは、「体を鍛えると引き締まるように、顔の筋肉を鍛えれば肌のたるみが改善し、引き締まった輪郭につながる。最先端のMRI解析に基づき、新たなたるみ改善の扉を開いた」と語る。

SHISEIDO セントケア スキン ミストは、資生堂グループのホリスティック研究から生まれ、「肌・心・体」のつながりに着目したアイテム。スキンケア成分を約85%配合し、「ジャスミンサンバックコンプレックスGL」が肌を健やかに整え、なめらかな印象へと導く。

香りは、晴れた空から降り注ぐ“お天気雨”をイメージ。清々しいシトラスに、生命感あふれるジャスミンサンバック、ラグジュアリーなムスクが調和し、深呼吸したくなるような「セントリバイタライズ シナジー™」の香りを採用した。きめ細かい柔らかなミストが、ひと吹きで気分をリセットさせる。

倉本氏は、「香りを通じて肌・心・体を活性化させる、“香りのスキンケア習慣”としてセントケア スキン ミストが誕生した。香りをまとう一瞬が美しさのスイッチとなり、日常を美容時間へと変えていく」とコメントした。

■SHISEIDO：公式サイト