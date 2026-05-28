28日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比21.7％減の627億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同17.9％減の476億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <2633> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ Ｅｘ <1585> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ ガバナンス・クオリティー <2636> 、ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <1557> 、上場インデックス米国株式 <1547> など10銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ブル（１倍） <516A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> が3.15％高と大幅な上昇。



一方、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は3.99％安、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> は3.54％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は3.50％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は3.45％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は3.44％安と大幅に下落している。



日経平均株価が449円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金299億9800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均372億4100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が40億2300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が29億8800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が26億8700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が16億9900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が16億5700万円の売買代金となっている。



株探ニュース