お笑いコンビ、カカロニのすがや（35）が28日までにXを更新。第2子男児が誕生していたことを発表した。

すがやは27日放送のTBS系「水曜日のダウンタウン」にVTR出演。「みんなの説SP」内の「赤ちゃんの性別、あぁ〜しらきのシステムで夫に発表したらめちゃくちゃ盛り上がる説」に登場した。

女性芸人のあぁ〜しらきの持ちギャグ「男かな？女かな？」で新生児の男女判別すると盛り上がるかどうかを検証。

企画を知らされずドッキリを仕掛けられたすがやは、妻から妊娠した第2子の性別を発表する際、所属事務所の先輩芸人の登場に驚き。あぁ〜しらきの持ちギャグの結果、第2子は男児と判明。第1子長女と喜びを爆発させ、最終的には男泣きしていた。

すがやはXを通じ「水曜日のダウンタウンありがとうございました！ 昨年一月に生まれた第二子は、生後100日を超え、よく笑う元気なむちむちの男の子に育っています！」（原文ママ）と報告。「妻と子供達を守るため、今後は背後が崖なら死ぬような動きはしないように気をつけたいと思いますので今後ともよろしくお願いします！」とつづり、長男の写真も公開した。

すがやは21年5月に一般女性との結婚を発表。22年6月に第1子女児の誕生を報告していた。大学（獨協大）までサッカーをやっており、サッカー芸人として知られ、ワールドカップ（W杯）3大会連続で現地観戦中。