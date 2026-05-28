女優の三田寛子（６０）が「憧れの先輩」との２ショットを披露した。

三田は２７日に自身のインスタグラムを更新。「とっても嬉しい再会」と書き出すと、「橋之助の結婚披露宴へのご臨席がお仕事で叶わない旨をご丁寧なお手紙を賜りその流麗なお手跡を拝し深く感激していた矢先 ＴＢＳラジオ＃パンサー向井のふらっと ゲストに佐久間良子さんがいらして下さったのです」とつづり、女優の佐久間良子（８７）との２ショットを公開した。

「結婚前に舞台とドラマで共演させて頂き凛とした品格溢れる美しさと現場での女優としての演技は元より心配り柔らかく温かい大きな包容力を兼ね備えられて尊敬し憧れました 当時お話下さった母親としての日常のお話は後に自分の子育てで幾度も思い出され喜びや力をもらいました」と続け、先輩への思いをつづった。

この投稿には「いつまでも変わらず、お綺麗ですね」「佐久間さんの、なんとも上品なお声と、素敵なお話の内容でした」「寛子ちゃんの賢明さとお人柄とで 素晴らしい方々とのご縁があるのですね」「素晴らしいお母様お二人」「素敵ですね」などのコメントが寄せられている。