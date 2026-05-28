「円安で外為特会ホクホク」──。今年1月の衆院選の応援演説で高市首相が、そうブチ上げてから、日本の凋落は早かった。今や日本円の実力は世界最弱。政府・日銀の為替介入から1カ月足らずで、1ドル=160円に肉薄している。

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先週末24日、米ブルッキングス研究所のロビン・ブルックス上席研究員が、日本円について自身のXに投稿した分析が話題を呼んだ。通貨の実力を示す実質実効為替レートのチャートを示しながら、〈円は今やトルコ・リラを追い抜いて世界最弱になった〉〈日本の莫大な政府債務の結果である〉と指摘したのだ。

ブルックス氏は、より詳細なリポートで〈この10年近く世界最弱の通貨だったリラを今や円が下回ったという事実は、重大な警告として受け止められるべき〉と強調。〈巨額の債務負担により、日銀は財政危機を防ぐために金利を抑え込まざるを得ない〉〈債務残高を減らすことが唯一の解決策〉と続けた。

「ひと昔前は『皇居の土地を売れば、ハワイが買える』と言われたものでした。そのぐらい円は強かったのですが、トルコ・リラの価値も下回り、実力は1ドル=360円よりも低い。かつて『ジャパン・アズ・ナンバーワン』と呼ばれ、世界に君臨した日本経済の姿はどこにもありません。日銀も速水優総裁時代は『円高は国益』とのスタンスでしたが、徐々に産業界の利益優先・円安誘導へとシフト。特に安倍政権以降、ますます円の価値が毀損され、実質購買力は落ち込んでいきました。一億総中流は遠くに過ぎ去り、今では子どもの7人に1人が貧困という惨状です」（経済評論家・斎藤満氏）

エネルギー自給率16.4％、食料自給率38％（カロリーベース）と、生活の大部分を輸入に頼る日本の通貨が「世界最弱」とは冗談でも笑えない。「円安でホクホク」どころか、原油高にインフレと「円安でボロボロ」の状況だ。

「巨額債務を抱える政府にしてみれば、名目上は借金が目減りするインフレ・円安は大歓迎。しかし、3兆円規模の補正予算は赤字国債頼みです。いくら高市首相がマーケットを意識して国債発行の抑制をアピールしても、赤字国債を追加することに変わりはない。これでは円の信認低下、金利上昇圧力につながりかねません。積極的な利上げによって円安・インフレを修正してこなかったツケが回ってきています」（斎藤満氏）

高市首相のキャッチフレーズは「日本列島を、強く豊かに」。寒すぎる。

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