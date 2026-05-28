中道改革連合の小川淳也代表が27日朝、X（旧Twitter）に【日本で初めて、“本当のタブー”に切り込みます】というタイトルでポストし、これに対し賛否両論で盛り上がっている。

高齢化社会や日本経済の衰退などへの危機意識を示したうえで、「これまで日本政治は、税や外国人問題など、目の前の争点が話題になるばかりで、人口減少、社会保障の持続可能性、エネルギー・食料安全保障、気候変動――こうした“本当の問題”から長年、目を逸らし続けてきました」とある。

そして、「まだ日本人が誰も見たことのない、本物の長期的な国家ビジョンを示したい」と意気込む。

東京新聞の 「中道は『高市政権に代わる選択肢』を提示できる？」という記事に対して答えたポストのようだが、「#競争力ある福祉国家」というハッシュタグが示しているとおり、目新しい内容と感じさせるようなものではなかった。ただ、6月に中間提案、7月に一定のアウトラインを示す予定とのことなので、本当の評価はそれからでよいだろう。

問題設定は評価

Xの反応も「問題設定はかなり正しい」との評価が多いものの、「では誰の給付を減らし、誰の負担を増やし、どの地方インフラを諦め、どこまで移民を受け入れ、どこまで高齢者医療・介護にメスを入れるのか」「政治家のビジョンは、希望を語ることではなく、痛みの配分表を出すこと」と指摘されていた。「消費税は最低でも25%以上が必要らしいね」という具体的な提案まであった。

福祉国家の看板を降ろさないのであれば、スウェーデンに代表される北欧諸国のように高い税率を政策として提示できるのかどうかが問われる。しかし、民主党政権時代の野田佳彦元首相のように消費増税路線を掲げて選挙をすれば大敗するのが現実だ。

国民民主党の玉木雄一郎代表をはじめ、幹部の多くは旧民主党出身者だが、過去の苦い経験があるから増税路線を嫌って現在の主張となり、実際に最近の選挙で勝ち続けている。また、自民党が財政規律を重視する石破茂前首相から積極財政の高市早苗首相に交代したのもトレンドであり、「#競争力ある福祉国家」というのは“言うは易し行うは難し”である。

そして、小川氏は“本当のタブー”に切り込むと意気込むが、少子高齢化も円安もエネルギーも、今はまったくタブーではない。本当のタブーは、例えば、宗教や安楽死（人の生死に関わること）や官僚組織、警察・検察組織などではないだろうか。旧統一教会への対応が遅れたのも、行政組織で誰も宗教団体に触れたくなかったからだという指摘がある。

政府予算でいえば、「内閣官房報償費（官房機密費）」は完全にブラックボックスで、その使途は国民にはわからない。イェール大学アシスタント・プロフェッサーの成田悠輔氏はXに「口にしちゃいけないって言われてることは、だいたい正しい」とポストしているが、一面の真理を突いている。

7月以降に出される「政権ビジョンのアウトライン」を待ちたい。

文/横山渉 内外タイムス