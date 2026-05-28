シャオミ・ジャパンは、Androidタブレット「REDMI Pad 2 9.7」の4G通信対応モデル「REDMI Pad 2 9.7 4G」を発売した。価格は、2万7980円～。

「REDMI Pad 2 9.7 4G」は、SIMカードを挿入して4Gによるインターネット接続が可能なタブレット。Wi-Fi環境がない外出先でも、ウェブブラウジングやSNS、動画視聴などを楽しめる。GPSも搭載され、ナビゲーションとしての利用もできる。

基本スペックは「REDMI Pad 2 9.7」と同じで、9.7インチのディスプレイは2K（2048×1280）解像度に対応し、最大120Hzのリフレッシュレートをサポートする。プロセッサには「Snapdragon 6s 4G Gen 2」を搭載。

バッテリー容量は7600mAhで、最大1.7日間の使用が可能。本体はアルミニウム合金を採用したオールメタルデザインで、大きさは約148×226.5×7.4mm、重さは約401g。

カラーはグラファイトグレーとシルバーの2色。価格は64GBモデルが2万7980円、128GBモデルが3万5980円。

シルバー、グラファイトグレー

公式サイトや直営店のほか、Amazon.co.jp、楽天市場、ストリーム（ECカレント）で取り扱われるほか、エディオンと上新電機はECのみ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラでは店舗でも取り扱われる。また、MVNOからQTnetで販売される。

6月11日までの期間中、早割価格として64GBモデルが2万5980円、128GBモデルが3万3980円で販売される。また、同期間中、本体と専用カバー（2980円）を同時購入すると、カバーが980円になる発売記念キャンペーンも実施される。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約148×226.5×7.4mm 重さ 約401g ディスプレイ 約9.7インチ2K（2048×1280）120Hzクリスタルクリアディスプレイ チップセット Snapdragon 6s 4G Gen 2 メモリー／ストレージ 4GB＋64GB、4GB＋128GB 外部メモリー 最大2TB バッテリー 7600mAh、18W急速充電に対応 カメラ リアカメラ：800万画素フロント：500万画素 Bluetooth Bluetooth 5.0 Wi-Fi Wi-Fi 5 GPS GNSSGPS／GLONASS／BeiDou／Galileo SIM nanoSIM＋nano SIM or microSD OS Xiaomi HyperOS 3（Android 16）