元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が28日、TBSの情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）にVTR出演。長女への暴行容疑で巨人の阿部慎之助前監督（47）が現行犯逮捕されたことについて言及した。

番組では、「関心度ランキング」コーナーの1位で、「巨人・阿部前監督辞任余波続く 復帰求めオンライン署名9万超」と題して、阿部前監督の復帰を求めるオンライン署名活動が26日に発足したことなどを伝えた。署名は28日午前8時すぎに10万筆を超えた。

巨人が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ゲンカを止めようとした阿部前監督が、長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに相談したところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が、現行犯逮捕した。阿部前監督は26日未明に釈放され、同日に辞任を申し入れた。

佐々木氏は、現行犯逮捕について、一般論として「けんかの通報があります。家に行きます。その時にどちらも冷静になっていてけががない。家も荒らされた様子はない。これは逮捕できないんです。やっぱり犯罪がまさしく今、罪を行い終わった直後のことだという明白性があった場合は、これ暴行事件だと判断した時に、今度はこれ逮捕するのかしないのかという判断になる」と説明した。