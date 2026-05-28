林家三平＆国分佐智子夫妻、東京＆栃木で2拠点生活…農業ライフに密着
きょう28日放送の読売テレビ・日本テレビ系『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜 後10：00〜10：54）では、林家三平＆国分佐智子夫妻に密着する。
【動画】夫婦共演！東京＆栃木で2拠点生活を送る林家三平＆国分佐智子夫妻
建物の間取り図に隠された謎をクイズにして、MCの見取り図（盛山晋太郎、リリー）がゲストやサブMCの横澤夏子と一緒に解き明かすバラエティー。今回は「謎の激安＆満室スペシャル」と題して、“ある理由”によって激安の一軒家＆すぐ満室になる賃貸マンションに住んでいる2組の住人を紹介する。
さらに、東京と栃木・那須高原の2拠点ライフを謳歌する林家三平＆国分佐智子ファミリーに密着し、農業初心者でも25種類の野菜を育てられる秘密を紹介する。番組では今年2月に2拠点ライフを楽しむ三平ファミリーを紹介したが、第2弾の今回は夫妻の農業ライフに密着。農業1年目から25種類の野菜を育て、とれたての野菜を食べ、農業ライフを満喫しているという。なぜ農業初心者なのに25種類も野菜を育てられるのか。
【出演】
MC：見取り図（盛山晋太郎・リリー）
サブMC：横澤夏子
ゲスト：
平祐奈
滝沢カレン
林家三平
ゲスト（ロケのみ）：
スリムクラブ
ベッキー
春日俊彰（オードリー）
国分佐智子
【動画】夫婦共演！東京＆栃木で2拠点生活を送る林家三平＆国分佐智子夫妻
建物の間取り図に隠された謎をクイズにして、MCの見取り図（盛山晋太郎、リリー）がゲストやサブMCの横澤夏子と一緒に解き明かすバラエティー。今回は「謎の激安＆満室スペシャル」と題して、“ある理由”によって激安の一軒家＆すぐ満室になる賃貸マンションに住んでいる2組の住人を紹介する。
【出演】
MC：見取り図（盛山晋太郎・リリー）
サブMC：横澤夏子
ゲスト：
平祐奈
滝沢カレン
林家三平
ゲスト（ロケのみ）：
スリムクラブ
ベッキー
春日俊彰（オードリー）
国分佐智子