雨宮天、自身が全曲の楽曲制作を手掛けたEP｢ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2 -Theory-｣発売！

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声優として数々の作品でメインキャストを務め、声優ユニット・TrySailのメンバーとしても活動する人気女性声優の雨宮天が、5月27日にEP「ノンシナリオ・エチュード / 雨宮天作品集2-Theory-」を発売した。

「作品集」とは、雨宮自身が全楽曲の作詞作曲を手掛けるシリーズのことで、本作が第2弾。今回は「愛」を共通のテーマにそれぞれ異なる視点で描かれた全5曲が収録された。

表題曲｢ノンシナリオ・エチュード」は、雨宮自身が主演を務めるTVアニメ『彼女、お借りします』第5期のオープニングテーマとして作品に華を添えている。自身制作の楽曲がアニメ主題歌に起用されるのは今回が初となり、アーティストとしての新たな到達点を示す一曲に。先日開催された「LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 “Cheers!!!”」神奈川公演では初披露され、大きな盛り上がりを見せた。

そのほか、ラグタイム調のサウンドと友愛をテーマにした歌詞が印象的な「マイブランケット」、刺激的な“毒”のある歌詞が存在感を放つ「TOXIC♡」、甘く切ないラブソング「Heart Note」、夜を思わせる都会的な空気感とサスペンスフルな歌詞が交錯する「白線」など、収録曲はそれぞれ異なる個性を放ち、“愛”というテーマを多面的に描き出している。

これらの楽曲を包括するEPの副題「Theory」には、今この瞬間の雨宮天が導き出した表現の“理論”や、等身大の価値観を織り込んだEPという意味が込められ、アーティスト、そしてクリエイターである雨宮天の現在地を鮮明に提示した。

さらに、7月から8月にかけて、ソロ公演「LAWSON presents 雨宮天 Live Event 2026 -Room Theory-」を大阪・東京で開催する雨宮天。本作「ノンシナリオ・エチュード / 雨宮天作品集2-Theory-」を経てさらに磨かれた”表現者・雨宮天”としての魅力と可能性から、今後も目が離せない。

●リリース情報

雨宮天EP

「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」

5月27日発売

【初回生産限定盤（CD＋BD）】



品番：SMCL-995〜996

価格：￥5,000（税込）

【期間生産限定盤（CD）】



品番：SMCL-997

価格：￥3,300（税込）

初回仕様：

・キャンペーン応募チラシ封入

・アニメ絵柄アナザージャケット付き(期間生産限定盤のみ)

＜CD＞

1.ノンシナリオ・エチュード

作詞・作曲：雨宮天 編曲：戸嶋友祐, 川島章裕

2.マイブランケット

作詞・作曲：雨宮天 編曲：宮永治郎, 角田崇徳

3.Heart Note

作詞・作曲：雨宮天 編曲：荒幡亮平

4.TOXIC♡

作詞・作曲：雨宮天 編曲：ArmySlick

5.白線

作詞・作曲：雨宮天 編曲：荒幡亮平

＜Blu-ray＞

・「ノンシナリオ・エチュード」 Music Video

・TV SPOT 15sec+30sec

「ノンシナリオ・エチュード」

配信リンクはこちら

https://amamiyasora.lnk.to/NSE_pre

「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」予約・購入はこちら

https://amamiyasora.lnk.to/Theory_EP

●ライブ情報

「LAWSON presents 雨宮天 Live Event 2026 -Room Theory-」

大阪・NHK大阪ホール

2026年7月25日（土） 17:00開場 / 18:00開演

お問合せ：ソーゴー大阪 06-6344-3326（平日14:00-16:00）

東京・Shibuya LOVEZ

2026年8月1日（土） 17:00開場 / 18:00開演

2026年8月2日（日） 13:30開場 / 14:30開演

17:00開場 / 18:00開演

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

チケット料金

全席指定

＜グッズ付きチケット＞10,000円（税込）

＜チケットのみ＞8,500円（税込）

※未就学児入場不可

※入場時ドリンク代別途必要（東京公演のみ）

※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）

※出演者、演出およびステージの一部が見えにくいお席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※営利目的の転売禁止

●作品情報

TVアニメ『彼女、お借りします』（第5期）

第5期は2026年4月10日(金)深夜2時23分〜、

MBS・TBS・CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送中

TBS・MBS・CBC：毎週金曜日深夜1時53分〜

RKB：毎週月曜日深夜3時〜

HBC：毎週月曜日深夜2時29分〜

BS-TBS：毎週金曜日深夜2時30分〜

AT-X：毎週土曜日夜11時30分〜

※リピート放送：毎週水曜日午前5時30分〜 / 毎週土曜日午前8時30分〜

DMM TVにて地上波2日間先行・最速配信！

dアニメストアにて放送翌日から二次先行配信！

※放送・配信情報は予告なく変更となる場合があります。

＜イントロダクション＞

「週刊少年マガジン」で好評連載中、宮島礼吏による世界累計発行部数1,500万部突破の大人気ラブコメが、待望のTVアニメ第5期に！

清楚可憐な“レンタル”彼女（レンカノ）・水原千鶴のことを家族にも友人にも“本当”の彼女だと紹介してしまった、ダメダメ大学生・木ノ下和也。

嘘だと言い出せないまま“偽り”の関係を続ける和也は、さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、次第に千鶴への“本物”の想いを募らせていく。

映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、ついに和也は千鶴への“覚悟”を決める。

一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、これまで以上に超積極的に和也に迫る……！

さらに、和也と千鶴の“本当”の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生！？

周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ！

そして、舞台はハワイアンズへ！！

たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。

“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──！？

【スタッフ】

原作：宮島礼吏（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：古賀一臣

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：平山寛菜

音楽：ヒャダイン

音響監督：郄桑 一

美術監督：秋葉みのる

色彩設計：長尾朱美

2Dアートディレクター:麻生剛史

撮影監督：坂井慎太郎

編集：中葉由美子

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ

【キャスト】

木ノ下和也：堀江 瞬

水原千鶴：雨宮 天

七海麻美：悠木 碧

更科瑠夏：東山奈央

桜沢 墨：高橋李依

八重森みに：芹澤 優

主題歌

OPテーマ：雨宮 天「ノンシナリオ・エチュード」

作詞・作曲：雨宮天 編曲：戸嶋友祐, 川島章裕

EDテーマ：なきごと「204号室」

作詞・作曲: 水上えみり 編曲: 高田真路（chef’s）

＜雨宮天 Profile＞

8月28日生まれの声優 / アーティスト。2011年に開催された第2回ミュージックレインスーパー声優オーディションに合格し、翌年に声優デビュー。主な出演作として、「彼女、お借りします」(水原千鶴)をはじめ、「この素晴らしい世界に祝福を！」(アクア)、「よふかしのうた」(七草ナズナ)、「七つの大罪」(エリザベス)など数々のヒロインを演じる。

2014年に「Skyreach」でソロアーティストとしてもデビュー。2021年にはYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』やTX『テレ東音楽祭』に声優アーティストとして初となる出演を果たし、22年以降は実写CMやドラマに出演するなど活動の幅を広げ続けている。

作詞作曲にも積極的に取り組んでおり、今作「ノンシナリオ・エチュード」が初めてのタイアップ楽曲提供となる。

熱心な歌謡曲ファンとしても知られており、デビュー以来定期的な歌謡曲カバーイベントの開催やカバーアルバムをリリースしており、23年からはディナーショーにも挑戦している。

2015年からは同じく声優の麻倉もも・夏川椎菜とともにユニット「TrySail」(トライセイル)としても活動。これまで横浜アリーナや日本武道館での単独公演を成功させている。2025年5月よりデビュー10周年を迎え、今年5月には単独ライブ「LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 “Cheers!!!”」を控えている。

©宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2026

関連リンク

TVアニメ『彼女、お借りします』公式サイト

https://kanokari-official.com/

雨宮天オフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/amamiyasora/