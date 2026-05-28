雨宮天、自身が全曲の楽曲制作を手掛けたEP｢ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2 -Theory-｣発売！
声優として数々の作品でメインキャストを務め、声優ユニット・TrySailのメンバーとしても活動する人気女性声優の雨宮天が、5月27日にEP「ノンシナリオ・エチュード / 雨宮天作品集2-Theory-」を発売した。
「作品集」とは、雨宮自身が全楽曲の作詞作曲を手掛けるシリーズのことで、本作が第2弾。今回は「愛」を共通のテーマにそれぞれ異なる視点で描かれた全5曲が収録された。
表題曲｢ノンシナリオ・エチュード」は、雨宮自身が主演を務めるTVアニメ『彼女、お借りします』第5期のオープニングテーマとして作品に華を添えている。自身制作の楽曲がアニメ主題歌に起用されるのは今回が初となり、アーティストとしての新たな到達点を示す一曲に。先日開催された「LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 “Cheers!!!”」神奈川公演では初披露され、大きな盛り上がりを見せた。
そのほか、ラグタイム調のサウンドと友愛をテーマにした歌詞が印象的な「マイブランケット」、刺激的な“毒”のある歌詞が存在感を放つ「TOXIC♡」、甘く切ないラブソング「Heart Note」、夜を思わせる都会的な空気感とサスペンスフルな歌詞が交錯する「白線」など、収録曲はそれぞれ異なる個性を放ち、“愛”というテーマを多面的に描き出している。
これらの楽曲を包括するEPの副題「Theory」には、今この瞬間の雨宮天が導き出した表現の“理論”や、等身大の価値観を織り込んだEPという意味が込められ、アーティスト、そしてクリエイターである雨宮天の現在地を鮮明に提示した。
さらに、7月から8月にかけて、ソロ公演「LAWSON presents 雨宮天 Live Event 2026 -Room Theory-」を大阪・東京で開催する雨宮天。本作「ノンシナリオ・エチュード / 雨宮天作品集2-Theory-」を経てさらに磨かれた”表現者・雨宮天”としての魅力と可能性から、今後も目が離せない。
●リリース情報
雨宮天EP
「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」
5月27日発売
【初回生産限定盤（CD＋BD）】
品番：SMCL-995〜996
価格：￥5,000（税込）
【期間生産限定盤（CD）】
品番：SMCL-997
価格：￥3,300（税込）
初回仕様：
・キャンペーン応募チラシ封入
・アニメ絵柄アナザージャケット付き(期間生産限定盤のみ)
＜CD＞
1.ノンシナリオ・エチュード
作詞・作曲：雨宮天 編曲：戸嶋友祐, 川島章裕
2.マイブランケット
作詞・作曲：雨宮天 編曲：宮永治郎, 角田崇徳
3.Heart Note
作詞・作曲：雨宮天 編曲：荒幡亮平
4.TOXIC♡
作詞・作曲：雨宮天 編曲：ArmySlick
5.白線
作詞・作曲：雨宮天 編曲：荒幡亮平
＜Blu-ray＞
・「ノンシナリオ・エチュード」 Music Video
・TV SPOT 15sec+30sec
「ノンシナリオ・エチュード」
配信リンクはこちら
https://amamiyasora.lnk.to/NSE_pre
「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」予約・購入はこちら
https://amamiyasora.lnk.to/Theory_EP
●ライブ情報
「LAWSON presents 雨宮天 Live Event 2026 -Room Theory-」
大阪・NHK大阪ホール
2026年7月25日（土） 17:00開場 / 18:00開演
お問合せ：ソーゴー大阪 06-6344-3326（平日14:00-16:00）
東京・Shibuya LOVEZ
2026年8月1日（土） 17:00開場 / 18:00開演
2026年8月2日（日） 13:30開場 / 14:30開演
17:00開場 / 18:00開演
お問合せ：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
チケット料金
全席指定
＜グッズ付きチケット＞10,000円（税込）
＜チケットのみ＞8,500円（税込）
※未就学児入場不可
※入場時ドリンク代別途必要（東京公演のみ）
※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）
※出演者、演出およびステージの一部が見えにくいお席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※営利目的の転売禁止
●作品情報
TVアニメ『彼女、お借りします』（第5期）
第5期は2026年4月10日(金)深夜2時23分〜、
MBS・TBS・CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送中
TBS・MBS・CBC：毎週金曜日深夜1時53分〜
RKB：毎週月曜日深夜3時〜
HBC：毎週月曜日深夜2時29分〜
BS-TBS：毎週金曜日深夜2時30分〜
AT-X：毎週土曜日夜11時30分〜
※リピート放送：毎週水曜日午前5時30分〜 / 毎週土曜日午前8時30分〜
DMM TVにて地上波2日間先行・最速配信！
dアニメストアにて放送翌日から二次先行配信！
※放送・配信情報は予告なく変更となる場合があります。
＜イントロダクション＞
「週刊少年マガジン」で好評連載中、宮島礼吏による世界累計発行部数1,500万部突破の大人気ラブコメが、待望のTVアニメ第5期に！
清楚可憐な“レンタル”彼女（レンカノ）・水原千鶴のことを家族にも友人にも“本当”の彼女だと紹介してしまった、ダメダメ大学生・木ノ下和也。
嘘だと言い出せないまま“偽り”の関係を続ける和也は、さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、次第に千鶴への“本物”の想いを募らせていく。
映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、ついに和也は千鶴への“覚悟”を決める。
一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、これまで以上に超積極的に和也に迫る……！
さらに、和也と千鶴の“本当”の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生！？
周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ！
そして、舞台はハワイアンズへ！！
たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。
“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──！？
【スタッフ】
原作：宮島礼吏（講談社「週刊少年マガジン」連載）
監督：古賀一臣
シリーズ構成：広田光毅
キャラクターデザイン：平山寛菜
音楽：ヒャダイン
音響監督：郄桑 一
美術監督：秋葉みのる
色彩設計：長尾朱美
2Dアートディレクター:麻生剛史
撮影監督：坂井慎太郎
編集：中葉由美子
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ
【キャスト】
木ノ下和也：堀江 瞬
水原千鶴：雨宮 天
七海麻美：悠木 碧
更科瑠夏：東山奈央
桜沢 墨：高橋李依
八重森みに：芹澤 優
主題歌
OPテーマ：雨宮 天「ノンシナリオ・エチュード」
作詞・作曲：雨宮天 編曲：戸嶋友祐, 川島章裕
EDテーマ：なきごと「204号室」
作詞・作曲: 水上えみり 編曲: 高田真路（chef’s）
＜雨宮天 Profile＞
8月28日生まれの声優 / アーティスト。2011年に開催された第2回ミュージックレインスーパー声優オーディションに合格し、翌年に声優デビュー。主な出演作として、「彼女、お借りします」(水原千鶴)をはじめ、「この素晴らしい世界に祝福を！」(アクア)、「よふかしのうた」(七草ナズナ)、「七つの大罪」(エリザベス)など数々のヒロインを演じる。
2014年に「Skyreach」でソロアーティストとしてもデビュー。2021年にはYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』やTX『テレ東音楽祭』に声優アーティストとして初となる出演を果たし、22年以降は実写CMやドラマに出演するなど活動の幅を広げ続けている。
作詞作曲にも積極的に取り組んでおり、今作「ノンシナリオ・エチュード」が初めてのタイアップ楽曲提供となる。
熱心な歌謡曲ファンとしても知られており、デビュー以来定期的な歌謡曲カバーイベントの開催やカバーアルバムをリリースしており、23年からはディナーショーにも挑戦している。
2015年からは同じく声優の麻倉もも・夏川椎菜とともにユニット「TrySail」(トライセイル)としても活動。これまで横浜アリーナや日本武道館での単独公演を成功させている。2025年5月よりデビュー10周年を迎え、今年5月には単独ライブ「LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 “Cheers!!!”」を控えている。
©宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2026
関連リンク
TVアニメ『彼女、お借りします』公式サイト
https://kanokari-official.com/
雨宮天オフィシャルサイト
https://www.sonymusic.co.jp/artist/amamiyasora/
外部サイト
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