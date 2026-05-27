Nakamura Hak、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』で、３曲目となるEDテーマ「光り」が初オンエア＆MVも公開！

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今春、歌と１本のアコースティックギターのみで録音された無修正・無編集の音源が、次々とアニメやドラマのテーマソングに起用され、注目を集める新人シンガーソングライター Nakamura Hak。

人気アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のEDテーマとしては、当初、デビュー曲「ただ美しい呪い」のみが発表されていたが、第3話と第5話のエンディングで別曲「夜に浮かぶ」がオンエアされると、“異例の1クールで2曲同時採用”に、視聴者からは驚きの声が寄せられた。

そんな中、先日放送された第8話で、新たな未発表曲「光り」がオンエアされ、異例中の異例となる3曲目のEDテーマに、再び、驚きの声が上がっている。

3曲すべてを収録したシングルCD「ただ美しい呪い」は、6月10日にリリース。

それに先駆け、世界中から絶賛を集める美しく緻密なアニメーションを音に合わせ丁寧に紡いだ「光り」のミュージックビデオが公開された。アニメの映像とNakamura Hakの歌がリップシンクすることで、物語と詞の世界観が共鳴するファン必見の映像となっている。今週、5月29日(金)には、初のオンライン・ライブ「TOKYO NODE × maximum10 presents / Unplugged Live」を開催。20時から、YouTubeで無料生配信される。

「音楽と歌声が（表現できること・表現したいことの）すべて」という理由から、素顔も素性も明かさず、インタビューすら受けない “歌以外は無言” というスタンスを貫くアーティストだけに、オンラインとはいえライブへの期待が高まっている。

●配信情報

オンライン・ライブ

「TOKYO NODE × maximum10 presents / Unplugged Live」

5月29日(金)20時から

●リリース情報

1st Single CD

「ただ美しい呪い」

2026年6月10日発売

品番：CTCM-65137

価格：￥1,320（税込）

予約はこちら

https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001

＜収録内容＞

1. ただ美しい呪い / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ

2. 夜に浮かぶ / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ

3. 光り / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ

4. ただ美しい呪い - Anime ver.

5. 夜に浮かぶ - Anime ver.

6. 光り - Anime ver.

先行デジタル配信

Debut Digital SG

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」EDテーマ

「ただ美しい呪い」

配信中

配信リンクはこちら

https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_tadautsukushiinoroi

2nd Digital SG

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第3話EDテーマ

「夜に浮かぶ」

配信中

配信リンクはこちら

https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_yoruniukabu

1st E.P.

「白は夢」

発売中

【CD】

品番：CTCM-65136

価格：￥1,650（税込）

※初回生産限定盤/封入特典：CD購入者は無料で入場できる全国ツアーの応募券（先着順）

特設サイト

https://shirowayume.jp/

予約はこちら

https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001

先行デジタル配信

3rd Digital SG

テレ東系ドラマ「るなしい」OPテーマ

「善と悪」

配信中

配信リンクはこちら

https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_zentoaku

●作品情報

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」

毎週月曜23時〜TOKYO MXほかにて 放送・配信中

Netflix、ABEMAにて1週間先行配信

TOKYO MX ： 毎週月曜 23：00〜

BS11 ： 毎週月曜 23：00〜

KBS京都 ：毎週月曜 24：30〜

サンテレビ ： 毎週月曜 24：30〜

テレビ西日本 ： 毎週月曜 25：45〜

テレビ愛知 ： 毎週月曜 26：05〜

北海道テレビ： 毎週月曜 26：10〜

AT-X： 毎週月曜 23：00〜

※放送日時は予告なく変更となる場合が御座います

主題歌：

OPテーマ：「風のアンセム」feat. suis from ヨルシカ / Eve (TOY’S FACTORY)

EDテーマ：「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」「光り」/ Nakamura Hak (maximum10)

【スタッフ】

原作：白浜 鴎「とんがり帽子のアトリエ」(講談社「モーニング・ツー」連載）

コミックス：第1巻〜第16巻好評発売中

監督：渡辺 歩

【キャスト】

ココ：本村玲奈

キーフリー：花江夏樹

アガット：山村響

テティア：陽木くるみ

リチェ：月城日花

オルーギオ：中村悠一

フデムシ：久野美咲

イグイーン：斎賀みつき ほか

とんがり帽子のアトリエ Original Soundtrack

6月17日 発売

価格：￥3,300（税込）

品番：EYCA-14989〜90 (CD２枚組)

収録内容：Disc-1＆2合計45トラック収録予定（合計約110分）

メーカー特典等の詳細・予約

https://tongari-anime.com/bd-cd/?tag=2035

●イベント情報

TOKYO NODE × maximum10 presents

Nakamura Hak - Unplugged Live

2026年5月29日（金）20:00 配信スタート

※無料オンラインLIVE / YouTubeにて

TOKYO NODE HALL（東京 / 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 46F）から生配信

https://www.tokyonode.jp/

＜Nakamura Hak プロフィール＞



田園調布生まれ、OL。

またの名を、中村「 」____無名。

歌とアコースティックギターのみで録音された

数曲を以て、2026年4月にデビュー。

修正、編集、一切なし。

張り詰める空気、つんざく息遣い、摩擦と揺らめき。

何百万文字を書いても伝わらない「 」を声にして、

それでも言葉を諦めず、未来を呪（まじな/のろ）う。

終わりの手前に、彼女の音楽はある。

Ⓒ白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」公式サイト

https://tongari-anime.com/

Nakamura Hak X

https://x.com/hak_nakamura