Nakamura Hak、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』で、３曲目となるEDテーマ「光り」が初オンエア＆MVも公開！
今春、歌と１本のアコースティックギターのみで録音された無修正・無編集の音源が、次々とアニメやドラマのテーマソングに起用され、注目を集める新人シンガーソングライター Nakamura Hak。
人気アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のEDテーマとしては、当初、デビュー曲「ただ美しい呪い」のみが発表されていたが、第3話と第5話のエンディングで別曲「夜に浮かぶ」がオンエアされると、“異例の1クールで2曲同時採用”に、視聴者からは驚きの声が寄せられた。
そんな中、先日放送された第8話で、新たな未発表曲「光り」がオンエアされ、異例中の異例となる3曲目のEDテーマに、再び、驚きの声が上がっている。
3曲すべてを収録したシングルCD「ただ美しい呪い」は、6月10日にリリース。
それに先駆け、世界中から絶賛を集める美しく緻密なアニメーションを音に合わせ丁寧に紡いだ「光り」のミュージックビデオが公開された。アニメの映像とNakamura Hakの歌がリップシンクすることで、物語と詞の世界観が共鳴するファン必見の映像となっている。今週、5月29日(金)には、初のオンライン・ライブ「TOKYO NODE × maximum10 presents / Unplugged Live」を開催。20時から、YouTubeで無料生配信される。
「音楽と歌声が（表現できること・表現したいことの）すべて」という理由から、素顔も素性も明かさず、インタビューすら受けない “歌以外は無言” というスタンスを貫くアーティストだけに、オンラインとはいえライブへの期待が高まっている。
●配信情報
オンライン・ライブ
「TOKYO NODE × maximum10 presents / Unplugged Live」
5月29日(金)20時から
●リリース情報
1st Single CD
「ただ美しい呪い」
2026年6月10日発売
品番：CTCM-65137
価格：￥1,320（税込）
予約はこちら
https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001
＜収録内容＞
1. ただ美しい呪い / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ
2. 夜に浮かぶ / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ
3. 光り / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ
4. ただ美しい呪い - Anime ver.
5. 夜に浮かぶ - Anime ver.
6. 光り - Anime ver.
先行デジタル配信
Debut Digital SG
TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」EDテーマ
「ただ美しい呪い」
配信中
配信リンクはこちら
https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_tadautsukushiinoroi
2nd Digital SG
TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第3話EDテーマ
「夜に浮かぶ」
配信中
配信リンクはこちら
https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_yoruniukabu
1st E.P.
「白は夢」
発売中
【CD】
品番：CTCM-65136
価格：￥1,650（税込）
※初回生産限定盤/封入特典：CD購入者は無料で入場できる全国ツアーの応募券（先着順）
特設サイト
https://shirowayume.jp/
予約はこちら
https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001
先行デジタル配信
3rd Digital SG
テレ東系ドラマ「るなしい」OPテーマ
「善と悪」
配信中
配信リンクはこちら
https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_zentoaku
●作品情報
TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」
毎週月曜23時〜TOKYO MXほかにて 放送・配信中
Netflix、ABEMAにて1週間先行配信
TOKYO MX ： 毎週月曜 23：00〜
BS11 ： 毎週月曜 23：00〜
KBS京都 ：毎週月曜 24：30〜
サンテレビ ： 毎週月曜 24：30〜
テレビ西日本 ： 毎週月曜 25：45〜
テレビ愛知 ： 毎週月曜 26：05〜
北海道テレビ： 毎週月曜 26：10〜
AT-X： 毎週月曜 23：00〜
※放送日時は予告なく変更となる場合が御座います
主題歌：
OPテーマ：「風のアンセム」feat. suis from ヨルシカ / Eve (TOY’S FACTORY)
EDテーマ：「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」「光り」/ Nakamura Hak (maximum10)
【スタッフ】
原作：白浜 鴎「とんがり帽子のアトリエ」(講談社「モーニング・ツー」連載）
コミックス：第1巻〜第16巻好評発売中
監督：渡辺 歩
【キャスト】
ココ：本村玲奈
キーフリー：花江夏樹
アガット：山村響
テティア：陽木くるみ
リチェ：月城日花
オルーギオ：中村悠一
フデムシ：久野美咲
イグイーン：斎賀みつき ほか
とんがり帽子のアトリエ Original Soundtrack
6月17日 発売
価格：￥3,300（税込）
品番：EYCA-14989〜90 (CD２枚組)
収録内容：Disc-1＆2合計45トラック収録予定（合計約110分）
メーカー特典等の詳細・予約
https://tongari-anime.com/bd-cd/?tag=2035
●イベント情報
TOKYO NODE × maximum10 presents
Nakamura Hak - Unplugged Live
2026年5月29日（金）20:00 配信スタート
※無料オンラインLIVE / YouTubeにて
TOKYO NODE HALL（東京 / 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 46F）から生配信
https://www.tokyonode.jp/
＜Nakamura Hak プロフィール＞
田園調布生まれ、OL。
またの名を、中村「 」____無名。
歌とアコースティックギターのみで録音された
数曲を以て、2026年4月にデビュー。
修正、編集、一切なし。
張り詰める空気、つんざく息遣い、摩擦と揺らめき。
何百万文字を書いても伝わらない「 」を声にして、
それでも言葉を諦めず、未来を呪（まじな/のろ）う。
終わりの手前に、彼女の音楽はある。
Ⓒ白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
関連リンク
TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」公式サイト
https://tongari-anime.com/
Nakamura Hak X
https://x.com/hak_nakamura
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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