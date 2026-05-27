TVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期第1弾PV公開＆EDテーマは宝鐘マリン「BooooM!!!」に決定！

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2024年10月〜12月にかけて第1期が放送され、さらに2026年7月より日本テレビにて第2期が放送となるTVアニメ『株式会社マジルミエ』（原作：岩田雪花、作画：青木 裕／集英社ジャンプコミックス刊）。

『株式会社マジルミエ』とは、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にした、お仕事×魔法少女アクション漫画。主人公・桜木カナは、魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社。そこで出会った一癖も二癖もある先輩社員たちとともに、社会人、そして魔法少女として奮闘していく作品だ。

この度、TVアニメ第2期の放送詳細情報が公開された。本作品は、2026年7月4日より毎週土曜24:55〜日本テレビ系にて順次全国放送開始となる（初回放送は25:05〜）。

あわせて、第2期第1弾PVを公開。PVでは、新たにマジルミエ社が対峙するさまざまな問題が描かれており、新キャラクターの変身シーンの一部や新種の怪異の登場など、見どころ満載の映像となっている。

さらに、第2期のEDテーマが宝鐘マリン「BooooM!!!」に決定した。本楽曲は今回公開されたPV内で初披露されている。また、宝鐘マリンからは、「第2期のエンディングを担当できて本当に嬉しいです！ マジルミエのみんなに負けないくらい、めちゃくちゃエネルギッシュな楽曲に仕上がったと思っています！」とコメントが到着している。

あわせて新キャラクター＆キャスト情報も公開。赤坂いろは役を渡部紗弓、越谷仁美役を東内マリ子が担当する。

＜宝鐘マリン コメント＞



Ahoy！宝鐘海賊団船長の宝鐘マリンです〜！

第2期のエンディングを担当できて本当に嬉しいです！

マジルミエのみんなに負けないくらい、めちゃくちゃエネルギッシュな楽曲に仕上がったと思っています！

毎話のアニメを見終わった後、余韻と一緒にこの曲を楽しんでもらえたら最高です！

ぜひ最後まで見届けてくださいね〜！出航〜！

●楽曲情報

EDアーティスト

宝鐘マリン

「BooooM!!!」

作詞 : q*Left 作曲・編曲 : Giga

レーベル：A-Sketch Lab

●作品情報

TVアニメ『株式会社マジルミエ』

＜イントロダクション＞

「魔法少女――それは強くて、格好良くて、しなやかで。

誰もが憧れて、高給取りで、人気が高い、立派なひとつの職業だ」

就職活動中に魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社した桜木カナ。

新人魔法少女となったカナは、越谷仁美をはじめとした、ひと癖もふた癖もある先輩社員たちと共に自然災害“怪異”の退治に励むことに。業務を通じてマジルミエ社が掲げる企業理念や人の命、仕事への責任を実感したカナは、社会人として、魔法少女として大きく成長を果たす。

カナが入社してから半年後……。マジルミエ社は、現場の状況や“怪異”に応じて必要な魔法を魔法少女自身が発注する独自のシステム『アリスシステム』を業界全体へ浸透させるため、新種の“怪異”退治に乗り出す。

だが、その裏には魔力の規制緩和や魔法少女を通じて金儲けを目論む勢力の思惑が渦巻いていて……。

今、人々の笑顔と幸せを守る魔法少女たちの新たな戦いが始まる――

第2期

2026年7月４日から毎週土曜24:55〜日本テレビ系にて順次全国放送

※初回放送は25:05〜 ※放送時間は予告なく変更になる場合があります

第1期再放送情報

TOKYO MX：2026年4月から毎週日曜23時30分〜放送中

ＢＳ日テレ：2026年4月から毎週日曜23時30分〜放送中

第1期配信情報

見放題サービス：

ABEMA、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、Disney+、DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM（見放題）、Lemino、milplus、TELASA、TELASA（auスマートパスプレミアム）、U-NEXT、WOWOWオンデマンド、アニメタイムズ、アニメ放題、ニコニコプレミアム

都度課金サービス：

Google TV、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、music.jp、TELASA、VIDEX、カンテレドーガ、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルPlus

【第2期スタッフ】

原作：岩田雪花・青木 裕（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督：福島利規

副監督：小田裕康

シリーズ構成・脚本：横手美智子

キャラクターデザイン：藤井昌宏

音楽：宮崎 誠

音響監督：岩浪美和

美術監督：吉井 駿

色彩設計：日野亜朱佳

撮影監督：野口優輔

CGディレクター：春日俊介

編集：近藤勇二(REAL-T)

アニメーション制作：J.C.STAFF

第2期EDテーマ：宝鐘マリン「BooooM!!!」

【第2期キャスト情報】

桜木カナ：ファイルーズあい

越谷仁美：東内マリ子

重本浩司：小山力也

二子山和央：山下大輝

翠川：逢坂良太

土刃メイ：安済知佳

葵 リリー：石原夏織

槇野あかね：天海由梨奈

古賀 圭：石田 彰

赤坂いろは：渡部紗弓

＜プロフィール＞

宝鐘マリン（ホウショウマリン）

ホロライブ3期生としてデビューしたVTuber「宝鐘マリン」は、唯一無二のキャラクター性で国内外のファンを惹きつけ、YouTube登録者数430万人超を誇る世界トップクラスのVTuber。

配信のみならずアーティスト活動でも躍進しており、公開される楽曲MVは毎回大きな反響を呼び、YouTube上でのMV総再生回数は1億5千万回を突破。

23年リリースの『美少女無罪♡パイレーツ』では39日でMV1000万再生を達成し、可愛らしい振り付けがTikTokで広く拡散され、Billboard JAPANの「TikTok Weekly Top 20」「Heatseekers Songs」にもランクインするなど、一大ムーブメントを巻き起こした。2024年発売のアルバム『Ahoy!! キミたちみんなパイレーツ♡』はBillboard JAPANの「Hot Albums」で4位を獲得し、同年12月にはKアリーナ横浜での2DAYS公演を成功させた。さらに2026年1月には3期生ユニットライブのKアリーナ横浜2DAYSも開催し、その勢いはますます加速している。

©岩田雪花・青木裕／集英社・マジルミエ製作委員会

関連リンク

TVアニメ『株式会社マジルミエ』公式サイト

https://magilumiere-pr.com