Key最新作『anemoi』オリジナルサウンドトラックが7月29日発売決定！Na-Ga描き下ろしジャケット初公開＆予約受付開始！

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ゲームブランド「Key」のフルプライス最新作『anemoi』のオリジナルサウンドトラック「anemoi Original Soundtrack」が7月29日に発売されることが決定した。

あわせて、本作の原画を担当したNa-Gaによる描き下ろしジャケットイラストが公開。あわせて予約受付もスタートした。

「anemoi Original Soundtrack」は、『anemoi』の世界を彩る全63曲を収録したオリジナルサウンドトラックアルバム。ゲーム中で流れるBGMはもちろん、ASCA、大原ゆい子、fhanaが歌うボーカル楽曲も全曲収録されている。

ジャケットイラストはNa-Gaによる描き下ろし。さらに、ブックレットの表紙にもNa-Gaによる特別な描き下ろしイラストを使用している、

●リリース情報

『anemoi Original Soundtrack』

7月29日発売

価格：￥3,960（税込）

仕様：3枚組CD

品番：KSLA-0241〜0243

発売：株式会社ビジュアルアーツ

レーベル：Key Sounds Label

＜DISC 1＞

01. エタニクル Game Size Ver.

02. 辿り道

03. 気ままに吹かれて

04. 追い風に乗って

05. Prism Light

06. Rainy Shine

07. Mystic Star

08. Melty Candle

09. Happiness Torch

10. XYZはまだ早い

11. 踏まれるほど強く

12. 灯りを揺らすもの

13. 持ちつ持たれつ、もたれつつ

14. 目覚めぬ野生

15. Dance with Gale

16. Windy Love 〜恋は風に流されて〜

17. 旅程記録

18. かつて風だったものの名

19. 未確認Ａ

20. 風の軌跡

21. 風の中心に立って

22. 草笛ノ夢

＜DISC 2＞

01. ご立派です

02. おだやかなオイルランプ

03. 残響乙女

04. トナリにクる

05. 祖ノ記憶

06. イナサノコエ

07. マロビノヒカリ

08. 壊れた時計

09. 遠き黄昏

10. 君の結晶

11. 還り道

12. 風緑 -kazamidori-

13. 果て孤路

14. 悠遠の空

15. goldenfield Game Size Ver.

16. UMA Racing -START-

17. UMA Racing -Last Push-

18. Attack on T-REX -START-

19. Attack on T-REX -Last Push-

20. ヘビ退治珍道中

21. レジェンダリーダック・フォーエバー

＜DISC 3＞

01. far away song

02. 踏まれるほど強く -Wilt Ver.-

03. 零れる光の波紋

04. 落ちる輝きの果て

05. 弾ける世界の影

06. 終わる花火の記憶

07. 尽きる灯りの跡

08. 風の軌跡 -Almias Ver.-

09. 隣にくる

10. クルヌギア

11. 蜃気楼の灯火

12. 風影 -kazakage-

13. 悠遠の空 -Harmony Ver.-

14. 迷い惑う光

15. 一握の追憶

16. 十年日記

17. 累音唄

18. goldenfield

19. エタニクル

20. 風結 -kazayui-

特典つき店舗

Amazon.co,jp：メガジャケ

アニメイト：6PWブロマイド

ゲーマーズ：アクリルキーホルダー（正方形）

メロンブックス：スクエア缶バッジ（58mm）

ソフマップ：アクリルコースター（76mm）

※特典の有無については、各サイトの商品ページおよび店頭にてご確認ください。

※特典は数に限りがございます。予定数に達した場合は終了となりますのであらかじめご了承ください。

サウンドトラック紹介ページはこちら

https://key.visualarts.gr.jp/anemoi/sound.html

＜『anemoi』とは＞

『anemoi』（アネモイ）は、2020年6月26日にKeyより発売された『Summer Pockets REFLECTION BLUE』（サマーポケッツ リフレクションブルー）に続く、フルプライスのPC向け恋愛アドベンチャーゲームです。

プレイヤーは、主人公の「速川麦(はやかわ むぎ)」の視点から、はるか北の地・真澄町を舞台に、雄大な自然に囲まれながら様々なヒロインや友人たちとの交流を深め、温かくも楽しい唯一無二のスローライフを体験していきます。

近年のKeyを代表する『Summer Pockets』や『終のステラ』のスタッフが参画し、こだわり抜いた演出の数々をご用意しておりますので、ぜひご体験ください。

●作品情報

「anemoi」

開発：Key

ジャンル：恋愛アドベンチャー

発売日：2026年4月24日（金）

価格（パッケージ版）：10,780円 (税込)

価格（ダウンロード版）：7,700円 (税込)

対応機種：Windows 11

対応言語：日本語

対象年齢：一般版E15（15歳以上推奨）

(C)VISUAL ARTS/Key

関連リンク

「anemoi」公式サイト

https://key.visualarts.gr.jp/anemoi/index.html