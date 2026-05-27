7co、初のアニメタイアップ曲「猫じゃらし」でメジャーデビュー決定！

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2026年注目のアーティストとして期待が高まる7co（読み：Na‑na‑ko）のメジャーデビューシングル「猫じゃらし」のリリースが決定した。

同曲は、TVアニメ「正反対な君と僕」第2期のOPテーマとして書き下ろされた、初のアニメタイアップ楽曲となる。

TVアニメ「正反対な君と僕」は、累計発行部数200万部（電子版含む）を超え、数多くのマンガ賞を受賞した大ヒットコミック『正反対な君と僕』（著：阿賀沢紅茶）がTVアニメ化された作品。2026年1月期に放送されたアニメ第1期も話題を集め、本作はその第2期となる。いつも元気いっぱいだが周囲の目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだが自分の意見をしっかりと言える男子・谷という、正反対な二人が主人公。互いを尊重しながら少しずつ理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描いたラブコメディ。

そんな作品から生まれた7co「猫じゃらし」は、情景描写を切り取るリリックセンスに定評のある7coならではのエッジの効いた言葉に、アニメ作品の世界観が融合。踏まれても揺れ続ける猫じゃらしのような不器用な恋心を、弾むようなビートと心地よいメロディに乗せてまっすぐに届ける、青春ラブソングに仕上がっている。

配信はアニメ放送開始日でもある7月5日（日）よりスタート。アニメイラストを使用した描き下ろしパッケージのアニメ盤は、7月22日に発売予定。

さらに、記念すべきメジャーデビュー日に開催となる自身初の自主企画ライブ「75の日 vol.1」や、夏の大型フェス「SUMMER SONIC 2026」への出演も決定しており、今後の7coのさらなる飛躍に注目が集まる。

＜7co コメント＞

作品を読んだとき、もう一度学生に戻る方法を本気で探しました。

谷くんの家の猫❝てんぷら❞が好きすぎて、作ったデモ曲は、どの歌詞にも「てんぷら」が入っていた気がします。

レコーディングでは鈴木さんを思い浮かべ、いつもとは少し違う声で歌いました。

恋心のくすぐったさや、日常に溶け込んだ青春を、❝そこら辺に生えている❞猫じゃらしで表現しています。

この曲で、キャラクターたちの想いをそっと後押しできたなら、とても光栄です。

●リリース情報

7coメジャーデビューシングル

TVアニメ「正反対な君と僕」2期OPテーマ

「猫じゃらし」

配信リリース：2026年7月5日

Pre-Add,Pre-Save

https://7co.lnk.to/nekojarashi

CDリリース：2026年7月22日

【期間生産限定盤】

品番：BVCL-1536

価格：￥1,300＋税

※デジパック仕様・描き下ろしアニメ絵柄

1.猫じゃらし

2.猫じゃらし（Anime ver.）

3.猫じゃらし（Instrumental）

店舗別予約特典

Amazon.co.jp ：メガジャケ

楽天ブックス ：L判ブロマイド

セブンネットショッピング ： アクリルチャーム

Sony Music Shop： 紙製しおり

全国アニメイト（通販含む）：ましかくブロマイド

応援店：正方形ポストカード（2種ランダム）※対象店舗は後日発表いたします。

予約はコチラ

https://7co.lnk.to/nekojarashi_CD

●作品情報

TVアニメ『正反対な君と僕』



第2期

7月5日（日）より

MBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時〜放送

ABEMA、Prime Videoにて毎週日曜午後5時30分〜最速配信

第1期再放送

4月7日（火）よりMBSにて毎週火曜深夜3時30分〜放送

＜イントロダクション＞

いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描くラブコメディ。

「ジャンプ＋」にて2024年まで連載され「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」男性部門賞、「マンガ大賞2024」第7位、「第4回マガデミー賞」作品賞など数多くのマンガ賞を受賞した阿賀沢紅茶による原作をラパントラックがTVアニメ化。2026年1月から放送され話題を集めたTVアニメの第2期が7月より放送開始。

【キャスト】

鈴木：鈴代紗弓

谷：坂田将吾

渡辺：谷口夢奈

佐藤：平林瑚夏

山田：岩田アンジ

東：島袋美由利

平：加藤渉

西：大森こころ

本田：楠木ともり

【スタッフ】

原作：「正反対な君と僕」 阿賀沢紅茶（集英社 ジャンプ コミックス刊）

監督：長友孝和

シリーズ構成・アニメーションプロデューサー：内海照子

キャラクターデザイン：みやこまこ

サブキャラクターデザイン・総作画監督：小園菜穂

総作画監督：粼本さゆり、伊澤珠美、迫江沙羅

メインアニメーター：前原里恵

美術監督：中村千恵子

色彩設計：秋元由紀

撮影監督：塩川智幸

3Dディレクター：越田祐史

編集：黒澤雅之

2Dデザインワークス：越阪部ワタル

音楽：tofubeats

音響監督：木村絵理子

音響効果：安藤由衣

録音調整：太田泰明

選曲：合田麻衣子

アニメーション制作：ラパントラック

製作幹事：松竹アニメ事業部

●ライブ映像

75の日 vol.1

2026年7月5日 (日) OPEN 18:00 / START 18:30

会場：表参道WALL&WALL

出演：7co / 由薫

チケット料金

前売：￥4,500（税込・ドリンク代別\800）

購入URL

https://eplus.jp/7co/

●イベント情報

MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE

ーShibuya Sound Scramble 2026ー

2026年6月11日（木）at Spotify O-nest

Re. presents 「BLOW YOUR MIND」 at ORD.

2026年6月20日（土）at ORD.

SUMMER SONIC 2026

2026年8月14日（金）

ウシオマエロマエ vol.7

2026年8月25日（火）at Shibuya eggman

＜7co プロフィール＞

(読み方：Na-na-ko)

ボーカル芦田菜名子と音楽プロデューサーRYUJAによる音楽プロジェクト。HIPHOP、R&Bをベースにポップスを融合した先進的なサウンドと共感性の高い歌詞で注目を集める。2025年にはSpotify「RADAR: Early Noise 2025」に選出。楽曲「0.0000%」は中国QQ Music J-POP週間チャートで1位を獲得。韓国でのイベント出演など海外へ活動の幅を拡大。2026年には「Shazam Fast Forward 2026」に国内唯一のアーティストとして選出された。さらに「SUMMER SONIC 2026」の出演も決定するなど日本国内外での飛躍が期待されている。

©阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『正反対な君と僕』公式サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/seihantai_anime/

7coオフィシャルサイト

https://www.7co-official.com