自動車部品製造「松尾製作所」（愛知県大府市）は26日、都市対抗野球大会への出場を目指し、硬式野球部を創設すると発表した。6月5日に会見を行い、首脳陣の発表を行う。都市対抗野球の東海地区予選はトヨタ自動車や東邦ガスなど強豪が集う全国屈指の激戦区だけに、ファンからは期待する声が高まっている。

同社は「スポーツを通して地域貢献活動および地域活性化に取り組む」とし、甲子園出場経験を持つ高校野球指導者および元プロ野球選手を首脳陣に迎え、全国各地から有望選手の 発掘・育成を進めるという。「都市対抗野球大会および社会人野球日本選手権大会への出場を目標に、競技力の高いクラブ作りを行います」と呼びかけた。

さらに将来的には競技成績のみならず「野球を通じた地域交流・青少年育成・地域貢献活動を推進し、愛知県を代表する社会人野球チームを目指す」と意気込んだ。

まだ首脳陣は公表されていないが、監督については「県内の高校を創部6年で甲子園へ導き、強豪校になるまでに育てあげた高い野球指導スキルを持つ」人物だと説明。さらにヘッドコーチについては「元プロ野球選手、選手引退後はプロ野球チームにてスコアラー、コーチ、スカウトを歴任」した人物だという。発表は6月5日の会見で行う。

この“ヒント”に、野球ファンからは「県内の高校を創部6年で甲子園へ導き、強豪校になるまでに育てあげた高い野球指導スキルを持つ監督…愛知の高校野球ファンなら即答しそうなヒントの出し方…」「説明がかなり具体的」と考察する声や、「かなり本気度の高い社会人野球チームになりそうだ」「戦国東海に新たな大型社会人野球チーム、爆誕」「愛知に社会人チーム1つ出来るかもという確証の無い噂話を聞いてましたが、大府市の松尾製作所という企業なんですね。明るい話題が来て何より」と期待する声が高まった。