明日の『風、薫る』“直美”上坂樹里、“寛太”藤原季節から「夕凪」の話を聞く
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「夕映え」（第45回）が5月29日に放送される。
【写真】康介（じろう）と笑顔のフユ（猫背椿）『風、薫る』第45回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第45回あらすじ
ある日、直美は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と再会する。そこで直美は母親と思われる「夕凪」についての話を聞く。
一方、病院ではフユ（猫背椿）がりんに手術介助を教えてもいいと言い始める。少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり始める…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】康介（じろう）と笑顔のフユ（猫背椿）『風、薫る』第45回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第45回あらすじ
ある日、直美は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と再会する。そこで直美は母親と思われる「夕凪」についての話を聞く。
一方、病院ではフユ（猫背椿）がりんに手術介助を教えてもいいと言い始める。少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり始める…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。