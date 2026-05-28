サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出されたＭＦ田中碧（リーズ）が２７日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じ、自身２回目のＷ杯へ思いを激白した。今季は世界最高峰の英プレミアリーグで２６戦２得点。１〜３月に７試合連続出場なしの苦境を「不死鳥」の精神で終盤は主力に復活した。２大会連続ゴールを狙う。また、Ｗ杯の背番号が発表され、負傷で選外となった幼なじみの三笘薫（ブライトン）の「７」を背負うことが決まった。（全２回の１回目。取材・構成＝星野浩司）

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５月１５日。田中は英リーズの自宅でＷ杯２大会連続選出の吉報を受けた。

「選んでもらえて光栄だなと思った。３年半ずっとＷ杯に出たいと思って取り組んできて、自分の積み上げとしての結果が表れるから。前回より緊張感があった。スタート地点に立つことがどれだけ大変か。誰かと争うというより、自分自身が歩んでくる道のりがすごく大変だった。この３年半、時には諦めそうになったり、苦しい時もあったけど、報われた気持ちが強い」

カタールＷ杯後、ドイツ２部デュッセルドルフから２４年に英２部リーズ移籍。欧州５大リーグ１部を経験せずに今季プレミアリーグ昇格し、異例のステップを踏んだ。

「自分が思い描いたステップアップじゃなかった。３年半前の自分では想像できなかった。いろんな縁もあってプレミアで試合に出させてもらって、こういう機会を得られたのは人生おもろいなと思う。俺の道のりは特殊だけど、選んだ道を正解にできたと思う。プレミアは他のリーグと日常が全く違う。レベルが上がって、自分もそこに追いつかなきゃいけないっという環境に身を置いている時点で勝手に成長していく。すごくいい環境に身を置けてるなと思う。攻撃、守備、メンタリティー。トータルで一回りも二回りも成長できた」

昨年８月の開幕エバートン戦（１〇０）でマン・オブ・ザ・マッチの衝撃デビューを果たしたが、すぐに試練が訪れた。次節アーセナル戦で右膝内側側副じん帯を損傷し、数週間離脱した。

「あれがなければもっと試合に出て地位を確立できてたし、勝ち点を取れてた。俺の人生を変えた」

復帰後の１２月に強豪チェルシー戦、リバプール戦で２戦連続得点。だが、残留を目指してより守備を重視するチーム方針などから、後方からのパス配球や攻撃で力を発揮する田中の出場機会が減り、１〜３月までの約２か月、７試合連続出場なしという屈辱を味わった。

「相当しんどかった。これだけ出られないのは初めて。仕事をしたいのに職場を与えてもらえない。人生終わったな〜と思ったね。選手って、このチームで自分が試合に出るに値するか練習してたら分かる。試合に出てる他の選手を『こいつは俺よりいい選手だな』と感じたことがなかった中で、練習で何しても試合に出られない。何をすればいいか分からないから、家の裏の急な坂道を２０分くらい本気で走った。そんなのプロになって初めて。真冬で寒すぎてきつかった。監督が決めることだから、出られないのはしょーがない。後悔だけはしたくなかったから毎日全力を出した」

何かにすがらなければ、気持ちが切れてしまいそうだった。

「１月からＬＩＮＥのトップ画像を（人気漫画）スラムダンクの安西先生の『あきめたらそこで試合終了ですよ』にした。今週もベンチだな〜と気持ちが沈んだ時に見て『そうだよね』と。人生、諦めないヤツの勝ち。自分からサッカーを取ったら何も残らない。俺、そういうとこで這い上がってきたじゃん、みたいな気持ちがあった。しんどくて諦めそうになったけど、何とかなるっしょ…と。こんなところで終わらないって思った」

さらに、復活を願うファンの声にも励まされた。

「２月にリーズの試合を紹介するＹｏｕＴｕｂｅで『田中碧は不死鳥。何度でも蘇る今までもそうやって自分の価値証明し続けてきたじゃない』とコメントを見つけて画面を保存した。絶対にこの言葉を肯定してやろうと思った。これが俺を救ってくれた」

報われたのは、４月５日のＦＡ杯準々決勝・ウェストハム戦。４か月ぶりに先発した田中は前半２６分に鋭い切り返しから左足で先制点を奪い、勝利した。

「うまかったね〜。ＤＦに当たって入ったけど、今までやってきたことを神様が見てくれたのかな。ここでダメなら一生出られないと思った。復活できた。不死鳥だったね。冬に移籍の話もあったから、移籍しようかなとも思ったけど、やっぱりプレミアでやりたいと思った。同じように試合に出ていないチームメートに『絶対に俺の時間に来るから見とけ』と言ってた。そしたら本当に来た。人生は株価だと思ってる。リーマンショックやコロナ禍の時のように落ちる時は落ちるけど、右肩上がりに上がればいいと思った。信じて続けることだけはやめなかった」（後編に続く）

◆田中 碧（たなか・あお）１９９８年９月１０日、川崎市生まれ。２７歳。さぎぬまＳＣから小３で川崎の下部組織に入団。２０１７年トップ昇格。１９年Ｊリーグベストヤングプレーヤー賞、２０年ベストイレブン選出。２１年６月にドイツ２部デュッセルドルフに移籍。２４年８月に英２部リーズに移籍し、２５年プレミアリーグ昇格。２１年東京五輪代表。２２年カタールＷ杯は３戦１得点。代表通算３７戦８得点。利き足は右。１８０センチ、７５キロ。

◆日本代表のＷ杯２大会連続ゴール 過去に本田圭佑、岡崎慎司が記録。本田は出場３大会（１０年南アフリカ、１４年ブラジル、１８年ロシア）全てで得点し、通算４得点。全大会でアシストも記録して、３大会連続で得点、アシストを記録した史上６人目の選手になった。岡崎は１０年南アフリカ、１４年ブラジルで得点を記録。