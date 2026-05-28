サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出されたＭＦ田中碧（リーズ）が２７日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じ、自身２回目のＷ杯へ思いを激白した。今季は世界最高峰の英プレミアリーグで２６戦２得点。１〜３月に７試合連続出場なしの苦境を「不死鳥」の精神で終盤は主力に復活した。２大会連続ゴールを狙う。また、Ｗ杯の背番号が発表され、負傷で選外となった幼なじみの三笘薫（ブライトン）の「７」を背負うことが決まった。（全２回の２回目。取材・構成＝星野浩司）

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１〜３月に７試合連続出場ゼロのどん底を味わった田中。リーズの試合を紹介するＹｏｕＴｕｂｅで見つけた「田中碧は不死鳥。何度でも蘇る』とコメントに背中を押された。４月５日のＦＡ杯準々決勝ウェストハム戦で４か月ぶりに先発し、先制ゴールで勝利に導いた。

その後はリーグ最終戦まで７戦連続先発し、残留に貢献。加入２年。ホームで先発したリーグ戦は２３勝２分けと無敗だ。「うれしい」と笑顔を見せ、自身の変化を口にした。

「今まで上を目指して、自分に厳しすぎた。でも、プレミアリーグでビッグ６（強豪６チーム）の選手でさえ悪い試合もあるのに、ここで毎試合いいプレーができたら、みんなバロンドール（世界年間最優秀選手）だよ。ここで９０点、１００点のプレーができる日があったら最高だし、３０点の日もある。ここで戦えている自分にちょっと優しくしようと思った。十分頑張れてる。俺は難しいことを簡単そうにプレーするから、自分の価値は分かりにくいけど、それでも良いと思えてる」

今季のベストゲームを問うと、田中ならではの答えが返ってきた。

「俺ってけっこう人と基準が違う。周りに良いプレーだったと言われても自分では全然良くなかったり、悪いと言われてもめちゃくちゃ良かった時もある。今年の自分のベストゲームは、俺が後半１５分にボールを奪われて失点したアウェー・ボーンマス戦（４月２２日、２△２）。あの１シーンだけ悪かったけど、それ以外はパーフェクト。監督も『ナイスゲーム』と言ってた。俺がいなかったらもっとやられてた。ホーム・アストンビラ戦（１△２）も前半２３分にイン、後半２６分にアウトしたけど、めっちゃ良かった。結果は悪くても、自分の中で評価が高い試合はけっこうある」

世界最高峰のプレミアリーグは「毎日がＷ杯や欧州ＣＬを戦っているようなもの」とレベルの高さを痛感している。

「世界的に知られてるアーセナルのデクラン・ライス、マンチェスターＣのハーランドやドク、チェルシーのカイセドやジョアン・ペドロとか、想像してた通りにちゃんと良選手だからビックリしない。それ以外も、ブライトンのファンヘッケ、アストンビラのキャッシュ、マンＣのセメニョ、リーズで俺とボランチを組むアンパドゥとか世間的に知られてない選手もすごい」

昨年１２月のチェルシー戦。右足の弾丸ミドルで決めたプレミアリーグ初得点を「映像でたまに見るけど、シュートがハンパなく速い。あれは止められない」と自画自賛する。ボランチながら、プレミアリーグの日本人歴代得点数でトップ３に入る野望がある。

「早く６点を超えたい。１位が（三笘）薫さんの２３点、２位が岡崎慎司さんの１４点、３位が（吉田）麻さん、（南野）拓実くん、香川真司さんの６点。俺は今は２点で、これを７点にしたい。試合数はリーグにいれば稼げる。でも、どれだけ試合に出ても点を決めなきゃ記憶に残らない。薫さんはとんでもないゴールばかりで映像が頭に浮かぶのがすごい」

３年半前。初出場したカタール大会はドイツ戦、スペイン戦で先発し、１６強入りに貢献した。クロアチア戦で敗れた後、「バケモノになって戻ってくる」と宣言していた

「前回は右も左も分からなくて、出番が来た時にバンとやる感じで余裕がなかった。こんなに何にもできないんだと悔しさがあった。今は、ゲームで使っていたバケモノみたいな選手ばっかりいるプレミアでやれてる自信は大きい。毎日全力でやった。ダメだったらダメ。これで通用しなくても何一つ後悔はない」

スペイン戦では「三笘の１ミリ」と称された、三笘からゴールライン際ギリギリの左クロスを押し込み、決勝点を挙げた。今大会は、負傷で不在の三笘が背負った７番で臨む。ボランチは鎌田大地、佐野海舟が主力だが、少ない時間でもチームに尽くし、２大会連続ゴールを狙う。

「３月にウェンブリーでイングランドに勝って、プレミアでも『日本は強い』という声も増えた。初戦の結果はやっぱり重要だなって、前回の大会を見ても思う。雰囲気とかも含めて変わるから。優勝を目指す中で、初戦のオランダ戦が大事になる。ゴールを決めたい気持ちはある。選手であればスタメンで出たいのは当たり前だけど、自分が何分出るとか関係ない。１０分だろうが、９０分だろうが、出た時に全力を出すだけ」（終わり）

◆田中 碧（たなか・あお）１９９８年９月１０日、川崎市生まれ。２７歳。さぎぬまＳＣから小３で川崎の下部組織に入団。２０１７年トップ昇格。１９年Ｊリーグベストヤングプレーヤー賞、２０年ベストイレブン選出。２１年６月にドイツ２部デュッセルドルフに移籍。２４年８月に英２部リーズに移籍し、２５年プレミアリーグ昇格。２１年東京五輪代表。２２年カタールＷ杯は３戦１得点。代表通算３７戦８得点。利き足は右。１８０センチ、７５キロ。

◆日本代表のＷ杯２大会連続ゴール 過去に本田圭佑、岡崎慎司が記録。本田は出場３大会（１０年南アフリカ、１４年ブラジル、１８年ロシア）全てで得点し、通算４得点。全大会でアシストも記録して、３大会連続で得点、アシストを記録した史上６人目の選手になった。岡崎は１０年南アフリカ、１４年ブラジルで得点を記録。