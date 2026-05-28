東京都内の公立小中高校などで、生成ＡＩ（人工知能）を家庭学習に使ったことのある児童・生徒が３８％に上ったことが、都教育委員会の昨年度の調査でわかった。

前年度から２１ポイント増え、８割超の学校で生成ＡＩを指導に活用している教員がいた。

都教委は、ＡＩを巡るリテラシー（読み解く力）教育に力を入れ、独自教材の開発も進める方針。

都教委は昨年１０〜１１月、公立小中高校など都内１０２校を対象に「児童・生徒のインターネット利用状況調査」を実施。児童・生徒計約１万２０００人と、管理職の教員から回答を得た。

ネットを使った家庭での学習に、生成ＡＩを使った経験があるか尋ねたところ、小学校の２８・１％（前年度比１４・４ポイント増）、中学校の５１・７％（同３０・２ポイント増）、高校の６１・３％（同３１・６ポイント増）、特別支援学校の２３・５％（同１４・８ポイント増）――の児童・生徒が「ある」と答えた。

都教委によると、情報収集や文章の添削、勉強方法のアドバイスといった学習手段の一つとして、生成ＡＩを使用するケースが広がっているという。

３９・２％の学校では、ＡＩを活用した学習ツールを授業に取り入れていた。授業の準備や教材研究に活用する教員のいる学校は８５・３％に上り、高校では１００％に達した。

都教委は今年度、生成ＡＩを使う児童・生徒が安全に学習できるように、使用時の注意点などをまとめた動画教材を開発する。

都教委の担当者は「生成ＡＩの表示・回答した情報をうのみにせず、真偽を見極める力を身につけてもらうことが、一層重要になっている」と話している。