雷が鳴っている日、ビビりなワンコはパパさんから離れなくなって…？パパさんがどこかに行こうとしたら怒る姿に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で1万1000回再生を突破しています。

【動画：雷が鳴り響く日、怖くて膝の上に避難してきた犬→離れようとすると…理不尽すぎる『ブチギレの表情』】

雷が怖くてお膝の上に避難

YouTubeチャンネル「コーギーつむぎの成長日記」に投稿されたのは、コーギーの「つむぎ」ちゃんがゲリラ雷雨に怯えていた日の様子です。ゴロゴロと雷が鳴ると、ビビりなつむぎちゃんは「助けて～っ」とパパさんのお膝の上に避難したそう。

パパさんが優しく声を掛けたり撫でたりしても、ずっとお顔を強張らせて不安そうにしているつむぎちゃん。しつこくチューをしてみたら嫌がって逃げるかと思いきや、されるがままになっていたとか。どうやら雷が怖すぎて、絶対にパパさんから離れたくないようです。

パパが動こうとしたら激怒…！？

パパさんがお昼ご飯を食べに行こうとしたら、つむぎちゃんは「ダメ！」とばかりに唸ったので、一緒にテーブルまで移動して食事中もそばで待っていてもらうことに。そしてご飯を食べ終わったら、再びお膝の上へ。「ちゃんと私を守ってね」とパパさんを頼る姿は、たまらなく可愛いですが…？

なんとつむぎちゃんは「もう動くんじゃねーぞ。次は許さないからな」と脅すように、パパさんを睨みながら唸り始めたとか。試しに「そろそろ動いていい？」と聞いてみると、「いいわけないでしょっ」とばかりに吠えながら噛みつくフリをし、般若のような形相で激怒！まさか助けを求めている立場で、逆ギレするとは…。

理不尽すぎる態度に爆笑

パパさんが「俺だって動きたいよ！トイレ行かせて！」とお膝から降ろそうとしても、つむぎちゃんは歯をむき出して唸りながら「絶対に降りるもんか！」と踏ん張って、全然どいてくれなかったそう。

雷に怯えるつむぎちゃんに優しく寄り添ってあげていたのに、なぜか怒られながらトイレを我慢させられるパパさん…。つむぎちゃんの理不尽すぎる態度には、爆笑する人が続出することとなったのでした。

この投稿には「ウケるw」「マジギレしてるｗ」「表情が豊かすぎて面白いです」「絶対離れないのがかわいすぎる」「ツンデレな娘に頼りにされて、パパさん幸せそう！」といったコメントが寄せられています。

つむぎちゃんの可愛い姿やご家族との愉快なやり取りをもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「コーギーつむぎの成長日記」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「コーギーつむぎの成長日記」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。