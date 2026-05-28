携帯用って持ちにくいと思ってた…持ち手付きの100均優秀メイクグッズ

よくあるコンパクトサイズのビューラーは、メイク直しに便利な反面持ち手が小さくて使いにくい印象…。そんなマイナス面を払拭した優秀なコンパクトビューラーがダイソーにありました！長めの持ち手付きでしっかり握り込めるため、的確にまつ毛をカールさせることが可能。これが100円とは…正直凄いです！

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商品情報

商品名：コンパクトビューラー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480860503

長めの持ち手付きで握りやすい！ダイソーの『コンパクトビューラー』

ポーチに入れて持ち運ぶのに便利な、コンパクトサイズのビューラー。ただ、よくある商品は持ち手が小さかったり、扱いにくい形状だったりして、メイク直しのたびにイライラすることがありました…。

もっと使いやすい持ち運びサイズのビューラーがあればいいのに！と思っていたところ、ダイソーのメイク用品売り場で『コンパクトビューラー』を発見しました。

よく見かけるコンパクトサイズのビューラーと違い、長めの持ち手がついているので使いやすいと思い購入してみました。

しっかりと握り込んで使えるので、まつ毛を挟む際にブレにくく、外出先でも的確にカールさせることができそうです。

ハサミのような形の一般的なビューラーと比べて、持ち手が付いていてもコンパクト。朝のメイク用としても最適です。

よくあるコンパクトサイズのビューラーと比べると少々嵩張りますが、しっかりとした持ち手が付いていることによるメリットを重視する方にはおすすめです。

少しコツはいるけど慣れればしっかり上向きのまつ毛に！

コンパクトビューラーを使用する前の、筆者のまつ毛の状態です。

実際に使用してみると、くるんとした上向きのまつ毛に仕上がりました！従来のコンパクトビューラーよりも、まつ毛の状態が見やすく、仕上がりも良いと感じました。

まつ毛を挟む部分が薄い作りなためか、根元からぐぐっと上げることができます。

ただ、カーブがあまりついていない分、目の形に沿わせるのがやや難しいところもあります。

一気に挟む場合は、よく位置を確認しないと変な位置で挟むことになり、まつ毛があらぬ方向に曲がってしまいます。

筆者は不器用なので、まつ毛を細かく挟むようにして全体をカールさせました。

今回は、ダイソーの『コンパクトビューラー』をご紹介しました。

使い方に少々コツは要るものの、慣れれば外出先に楽に持ち運べて、しっかりメイク直しできて便利です！手持ちのコンパクトなビューラーの使い心地にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。