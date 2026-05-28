セールに飛びつき「やらかした…」と思ったのに！フタを開けたら大当たりだった100均の弁当箱

先日ダイソーで見つけたランチボックスは、デザインがおしゃれなうえに、使い勝手までよく考えられていました。ご飯がこびりつきにくい加工が上下どちらの容器にも入っていて、その日のメニューに合わせて使い分けしやすいのが便利。予想外の落とし穴もありましたが、これが定価の半額でゲットできたのはラッキーでした♪

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商品情報

商品名：2段ランチボックス（丸形、ミニフォーク付、B）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480429717

半額シールにつられたら予想外の当たりだった！ダイソーの『2段ランチボックス（丸形、ミニフォーク付、B）』

ダイソーの行楽グッズ売り場を覗くと、定価330円（税込）のランチボックスが半額の165円（税込）で売っているのを発見！

丸形のデザインや落ち着いたカラーもおしゃれだったので、半額シールにつられてそのまま購入しました。

ところが帰宅してから確認すると、まさかの電子レンジ不可！「やってしまった…」と少し落ち込みました。

ご飯がこびりつきにくいのがかなり快適！

気を取り直して開けてみると、意外と使い勝手の良さそうな作りで二度びっくり。

容器の内側には、細かな線のような凹凸が入っています。少しざらっとした質感になっていて、米粒がこびりつきにくくなっています。しかも、この凹凸加工が上下2段どちらにも入っているのがポイント！

片方だけ加工されているタイプだと、「今日は上にご飯を入れたいのに…」と不便に感じることもありますが、これはどちらにご飯を入れてもOK。詰め方を変えやすいのが地味に助かります。

たとえば糖質を控えめにしたい時などは、ご飯を少なめにして、片方にサラダを入れても◎その日の気分やおかずの量に合わせやすいのが便利です。

ミニフォーク付き！荷物を減らせてコンパクトに持ち運べる！

さらに嬉しかったのが、中フタにミニフォークが付いていたこと。見た目と値段だけで選んだ商品だっただけに、これは高ポイントでした！

カトラリーを別で用意しなくていいので、「おはし忘れた！」とならずに済みます。持ち運ぶときもお弁当袋の中でガチャガチャ音がしにくいのもGOOD。

おかずを詰めてみると、大人の軽めランチにちょうどいいサイズ感。レンジ不可ではありますが、冷めてもおいしい系のおかずを入れておけば十分便利に使えます。

サンドイッチ用のおかずや、卵焼き、きんぴらみたいな定番系とも相性が良さそう。荷物をコンパクトにまとめたい日や、お昼をさっと済ませたい日にちょうどいいお弁当箱です。

今回は、ダイソーの『2段ランチボックス（丸形、ミニフォーク付、B）』をご紹介しました。300円でも安いくらいなのに、それが半額で買えたのは嬉しい限り。

ダイソーにお買い物に行くと、意外な掘り出しものに出会えるかもしれませんよ。気になる方は、ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。