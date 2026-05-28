ついにやってくれた！「平日疲れてくたくた…」って時にあると助かる！100均時短グッズ

ダイソーで発見した『ミールプレップ容器 sikiri3』は、忙しい毎日を助けてくれる便利アイテム。おかずをポンポン入れるだけで簡単に作り置き弁当が完成し、SNSで人気の冷凍弁当づくりにも活躍します。仕切り付きで味が混ざりにくく、おかずカップ不要で洗い物も削減。重ねやすいのでストック管理も◎

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商品情報

商品名：ミールプレップ容器 sikiri3

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：20.8cm×14cm×5cm（外寸）

容量（約）：計 570ml

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4965534355117

作り置き弁当をもっと手軽に！ダイソーの時短グッズをチェック

行楽グッズ売り場で見つけたダイソーの『ミールプレップ容器 sikiri3』は、近頃SNSでも人気の冷凍作り置き弁当にも使いやすい時短系の便利アイテム。

平日に疲れ切って帰ってきたときでも、週末に作り置きをしておけば後は温めるだけで食事がとれます。

左の1番広いくぼみが約370ml。右上が80ml、右下が120mlという作り。シリーズ展開もあり、仕切りの数が異なるタイプも販売されています。

安心の日本製！ダイソーの『ミールプレップ容器 sikiri3』

使い方はとてもシンプルで、仕切り付きの容器におかずをポンポン入れていくだけ。

おかずカップが不要なので準備の手間が減り、洗い物も少なく済むのが魅力。食洗機や乾燥機に対応しているのも嬉しいポイントです。

仕切りのおかげで味が混ざりにくく、冷凍保存ができるのも◎さらに、重ねやすい形状になっているため、冷凍庫や冷蔵庫の中でもスッキリ収納できます。

お弁当箱としても活用できますが、パッキンが付いていないため、汁気の多いおかずを入れる場合は注意が必要です。

おかずの下に鰹節を敷くなど、ちょっとした工夫をすることで安心して使えますよ。

今回はダイソーの『ミールプレップ容器 sikiri3』をご紹介しました。

フタをしたまま電子レンジであたためられるので、使い勝手も抜群。忙しい日常をかなりラクにしてくれる、頼れるキッチングッズです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。