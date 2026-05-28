Àä¹¥Ä´¤ÊÃË»Ò¥×¥í¤¬¡È¥¤¥Ã¥×¥¹¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø
〝¥¤¥Ã¥×¥¹〞¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤â¥´¥ë¥Õ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤Û¤É¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤Ê¤¼¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹îÉþ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹Í½ËÉ¤ÎºÇÁ±ºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿
½çÄ´¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¿¼¹ï¤ÊÉÔÄ´¤Ë
¥Ä¥¢ー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿99Ç¯¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー£²ÀïÌÜ¤Î¡Ö£Î£Ó£Ô¿·³ã¥ªー¥×¥ó¡×¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢£¶»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¥·ー¥É¸¢¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤ê¡¢ÍâÇ¯¤Ï²¼Éô¥Ä¥¢ー¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È£²¾¡¤Ç¤¤Æ¾Þ¶â²¦¤Ë¡£02Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥Ä¥¢ー¤Ç½é¥·ー¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¦¤Î¤â²¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º½çÄ´¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬04Ç¯¤Ë£²Ç¯´Ö¼é¤Ã¤¿¥·ー¥É¸¢¤ò¼º¤¤¡¢¤½¤ÎÇ¯¤«¤é¿¼¹ï¤ÊÉÔÄ´¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥Ã¥×¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¡£ÀµÄ¾¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤¦20Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µ²±¤«¤é¾Ã¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¤¹¤®¤Æ»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ì¤Ï¥¤¥Ã¥×¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¯¤é¤¤µ²±¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÀ®ÀÓ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ã¥×¥¹Åª¤Ê´¶¤¸¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤â¤¦¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ý¤Áµå¤Î¥Õ¥§ー¥É¤«¤é¥É¥íー¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï04Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥º¥Î¥ªー¥×¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÄ´»Ò¤Ï°¤¯¤Æ¤â¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Á°Ç¯¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥·ー¥É¸¢¤Ï³ÎÊÝ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¤É¤³¤«¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥·ー¥É¤ò³Í¤ë¤Î¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¥Õ¥§ー¥É¥Üー¥ë¤Î»ý¤Áµå¤ò¥É¥íー¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Âç³Ø£³Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¥Õ¥§ー¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¥Õ¥§ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£¹¬¤¤¡¢¥Õ¥§ー¥É¤Ç¤âÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Õ¥§ー¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¥³ー¥¹¤ÎÉý¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤â£±¼¡¡¢£²¼¡¤È¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Ç¡¢Íî¤Á¤ëµ¤¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¥×¥íÆþ¤êÁ°¤«¤éËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥§ー¥É¤«¤é¡¢¥É¥íー¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥·ー¥º¥ó¥ª¥Õ¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°Û¤Ê¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤¬²õ¤ì¤¿
³«ËëÁ°¤ÎÃÏÊý¥ªー¥×¥ó¤Ç£²¾¡¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤¤±¤ë¤Ê¡¢¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁªÍî¤Á¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢£´»î¹çÌÜ¤¯¤é¤¤¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Í½Áª¤ÏÄÌ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤¬´°Á´¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥É¥íー¥Üー¥ë¤âÂÇ¤Á¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥§ー¥É¤ËÌá¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡£¤³¤Î¡Ö¥ß¥º¥Î¥ªー¥×¥ó¡×¤Î¤È¤¤Ï¡¢·ë¶É¤Þ¤¿¥Õ¥§ー¥É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥íー¥Üー¥ë¤È¥Õ¥§ー¥É¥Üー¥ë¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥Õ¥§ー¥É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò²¼¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥íー¤ÎÆ°ºî¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤Û¤·¤µ¤Ë¤Þ¤¿¥Õ¥§ー¥É¤ËÌá¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥É¥íー¤Ë¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤«¡©¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÇùÁ³¤È¥É¥íー¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Lesson¡Ã¥É¥íー¤È¥Õ¥§ー¥É¥¤¥áー¥¸¤Î°ã¤¤
¥É¥íー¤È¥Õ¥§ー¥É¤ÏÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ãÏÂ´¶¤ä¥º¥ì¤¬À¸¤¸¡¢¤ä¤¬¤Æ¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë
¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç´é¤¬±¦¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤Î³«¤¤òÍÞ¤¨¤ÆÂÇ¤Ä
ÂÎ¤ÏÁá¤á¤Ë²óÅ¾¤·¡¢¶»¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥áー¥¸¤ò¤â¤Ä
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ò Àâ¡á¾®ÎÓÀµÂ§
¡ü¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤Þ¤µ¤Î¤ê¡¿1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£186cm¡¢82kg¡£¥Ä¥¢ー¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢20Âå¸åÈ¾¤Ë¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¶ì¤·¤à¡£¤½¤Î¸åÉüÄ´¤·¡¢2011Ç¯¡Ö¤È¤ª¤È¤¦¤ßÉÍ¾¾¥ªー¥×¥ó¡×¤Ç¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¡×¤òÀ©¤·¡¢¹ñÆâ¥á¥¸¥ãー¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£
¹½À®¡á¥³¥ä¥Þ¥«¥º¥Ò¥í¡¡
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬