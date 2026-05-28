【クロスワードパズルクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字は？ 結婚式にまつわる言葉がヒント
言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！
一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は3つの言葉を完成させるパズル。あなたのひらめき力で、全ての空欄を埋めてみてください。
・か □ め（縦の言葉）
・は □ む □（横の言葉）
・ひ □ う（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、結婚式における「主役」を指すおめでたい言葉です。
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▼解説
それぞれの言葉に「な」と「こ」を入れると、次のようになります。
・かなめ（要）
・はなむこ（花婿）
・ひこう（飛行）
日常的に使う言葉でも、パズルになると意外な盲点がありますね。完成した瞬間の爽快感を楽しんでいただけたら幸いです！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は3つの言葉を完成させるパズル。あなたのひらめき力で、全ての空欄を埋めてみてください。
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・か □ め（縦の言葉）
・は □ む □（横の言葉）
・ひ □ う（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、結婚式における「主役」を指すおめでたい言葉です。
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正解：「な」「こ」正解は「な」「こ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「な」と「こ」を入れると、次のようになります。
・かなめ（要）
・はなむこ（花婿）
・ひこう（飛行）
日常的に使う言葉でも、パズルになると意外な盲点がありますね。完成した瞬間の爽快感を楽しんでいただけたら幸いです！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)